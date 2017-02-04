В австрийском Иглсе продолжается 7-й этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Сегодня на старт выходили бобслеисты в двойках. Среди 32-х заявленных дуэтом три представляли Латвию.

Уверенную победу здесь одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие абсолютно лучшее время в обеих попытках. Оскар Мелбардис и Янис Стренга в первом заезде показали второе время, во втором — третье, а по сумме попыток остались вторыми и впервые в сезоне поднялись на подиум. Всего семь сотых им проиграли бронзовые призеры этого этапа — австрийцы Бенжамин Майер/Маркус Заммер.

Оскар Киберманис и Матис Микнис хорошо сегодня разгонялись (оба раза за 5,02 секунды — второе лучшее время), но по ходу трассы были не столь идеальны и заняли только восьмое общее место. Следом расположился третий латвийский дуэт Угис Жалимс/Янис Янсон.

Кубок мира-2016/17. 7-й этап (Иглс, 4 февраля). Бобслей (мужчины-двойки).

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.42,92.

2. Оскар Мелбардис / Янис Стренга (Латвия) — 1.43,65.

3. Бенжамин Майер / Маркус Заммер (Австрия) — 1.43,72…

8. Оскар Киберманис / Матис Микнис (Латвия) — 1.43,92…

9. Угис Жалимс / Янис Янсон (Латвия) — 1.43,99…