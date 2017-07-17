До "Уимблдона" лидером рейтинга WTA являлась Ангелик Кербер, которая впервые получила этот статус прошлой осенью. Она удерживала первое место 20 недель, до окончания AusOpen, в котором в финале уступила Серене. В начале мая, когда Уильямс-младшая уже ушла в декрет и не играла, Кербер вновь стала первой.

В целом немка являлась лидером рейтинга 32 недели (12-й результат в истории). В этом году Кербер только на одном турнире дошла до финала и проиграла все девять матчей соперницам из Топ-20.

В прошлом году немка дошла в Лондоне до финала, где уступила Серене Уильямс, а на нынешнем турнире Ангелик в четвертом круге уступила будущей чемпионке испанке Гарбинье Мугурусе (6:4, 4:6, 4:6) и потеряла первую строку.

По ходу "Уимблдона" немку могли сместить с вершины вторая ракетка планеты румынка Симона Халеп (ей требовалось дойти до полуфинала) и №3 — Плишкова. До начала "Уимблдона" Кербер опережала Халеп на 115 очков, Плишкову — на 180 очков.

Однако румынка в четвертьфинале проиграла британке Йоханне Конте (7:6, 6:7, 4:6) и вновь упустила шанс возглавить рейтинг. В результате лидерство перехватило Плишкова, выбывшая на "Уимблдоне" еще во втором круге потерпела поражение от будущей полуфиналистки Магдалены Рыбариковой (словачка занимала 87-е место).

25-летняя чешка Плишкова, за последний год выигравшая четыре турнира (три — в этом сезоне) и сыгравшая в финале US Open, полуфинале "Ролан Гаррос" и четвертьфинале AusOpen, стала 23-й первой ракеткой мира в истории WTA и первой — из Чехии. (Уроженка Чехии Мартина Навратилова впервые возглавила мировой рейтинг, когда уже представляла США).

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко поднялась с 13-го на 12-е место — повторение личного рекорда, установленного сразу после победы на "Ролан Гаррос". На "Уимблдоне" рижанка впервые в карьере дошла до четвертьфинала, где уступила 37-летней пятикратной чемпионке американке Винус Уильямс. В ближайшее время 20-летняя Остапенко не планирует выступать в турнирах.

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова впервые в карьере выиграла на "Уимблдоне" матч основного раунда (дошла до 1/32 финала) и в рейтинге поднялась с 19-й на 17-ю строку, что является личным достижением. Ранее лиепайчанка выше 18-го места (в мае этого года) не поднималась. При этом после "Уимблдона" Анастасия имеет на 120 очков меньше, чем две недели назад. На этой неделе она стартует на турнире серии WTA "International" в Бухаресте, где посеяна первой.

Помимо Плишковой и Севастовой личные рекорды установили полуфиналистка турнира британка Йоханна Конта (4) и 21-летняя эстонка Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32). А новая чемпионка "Уимблдона" испанка Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс (15-я).

Россиянка Мария Шарапова, на "Уимблдоне" не выступавшая, поднялась на девять позиций (171-я), а белоруска Виктория Азаренко, дошедшая до 1/8 финала, приблизилась к Топ-200.

Третья ракетка Латвии Дина Марцинкевич потеряла два места и теперь 330-я. На прошлой неделе она второй раз в сезоне приняла участие в квалификации турнира уровня WTA, но в швейцарском Гштааде уступила в первом же матче.

В чемпионской гонке WTA, где учитываются результаты только этого сезона, лидирует теперь Халеп, в топ-5 также входят Плишкова, Мугуруса, В.Уильямс и Свитолина. Остапенко стоит седьмой (минус 2 места), а Севастова — 15-я (минус 2).

Рейтинг WTA на 17 июля

1 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6855 очков

2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6670

3 (1) Ангелик Кербер (Германия) 5975

4 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 5110

5 (15) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4990

6 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935

7 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4780

8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4500

9 (11) Винус Уильямс (США) 4461

10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985

12 (13) Алена Остапенко (Латвия) 3530

…15 (4) Серена Уильямс (США) 2810

…17 (19) Анастасия Севастова (Латвия) 2235

…171 (180) Мария Шарапова (Россия) 310

201 (683) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

Чемпионская гонка WTA

1 (2) Симона Халеп (Румыния) 4020

2 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 3827

3 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3793

4 (8) Винус Уильямс (США) 3667

5 (3) Элина Свитолина (Украина) 3570

6 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 3455

7 (5) Алена Остапенко (Латвия) 3362

8 (4) Каролин Возняцки (Дания) 3216

9 (6) Кристина Младенович (Франция) 2837

10 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 2585

…15 (13) Анастасия Севастова (Латвия) 1664