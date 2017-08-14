Хоккеисты рижского "Динамо" одержали вторую победу на Кубке Латвийской железной дороги. После удачного матча с одноклубниками из Минска команда Сандиса Озолиньша взяла верх над казанским "Ак Барсом" — 3:1. Этот успех досрочно вывел рижан в финал домашнего предсезонного турнира.

В первом периоде Дэнни Кристо открыл счет, а на последних секундах второй 20-минутки Александр Ерофеев увеличил преимущество рижан. В начале третьего периода Увис Балинскис сделал счет 3:0. Вскоре казанцы сократили отставание благодаря голу Андрея Попова, но на большее казанцев не хватило.

Благодаря двум победам в двух матчах хоккеисты рижского "Динамо" вышли в финал за тур до конца группового этапа.

"Ценная игра с классной и дисциплинированной командой. С первой до последней минуты играли с полной самоотдачей и готовностью делать то, что мы требуем. Тренеры этим очень довольны, — подчеркнул Озолиньш после матча. — В проверочных встречах результат — не главное. Нас больше волнует игра. Этот компонент мы хотим улучшить, чтобы в любой момент, независимо от счета, каждый из игроков знал, что надо делать".

В другом матче понедельника "Локомотив" обыграл минское "Динамо" — 4:2. Таким образом, после двух туров у рижского "Динамо" 6 очков, у "Локомотива" и "Ак Барса" — по 3, а у минчан — ни одного.

В среду "Ак Барс" сыграет с минским "Динамо", а рижане поспорят с "Локомотивом". Решающие матчи за места состоятся в четверг.