В Лозанне латвийская копьеметательница метнула снаряд на 60,35 метров и стала седьмой, а победила хорватка Сара Колак (68,43 м — новый рекорд Хорватии и лучший результат сезона в мире).

На следующем этапе бриллиантовой лиги — в Лондоне — Паламейка с броском на 60,91 м стала восьмой, опередив только действующую чемпионку мира немку Катарину Молитор. В Лондоне лучшей была чешка Шпотакова (68,26 м). Соревнования проходили на стадионе, где 4 августа начнется мировое первенство по легкой атлетике.

А на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко) Паламейка заняла последнее место с результатом 57,80 метров. Победила же чешка Барбота Шпотакова (63,73 м).

После соревнований в Марокко стало ясно, что в этом сезоне Паламейка не попадает в финал Бриллиантовой лиги, но впереди были еще два крупных коммерческих старта. Лучшим для нее выступление стало шестое место на первом этапе в Юджине (США) с броском на 62,14 метров. А самый далекий бросок в этом сезоне (63,92 м) Паламейка совершила в июне на домашнем Кубке Яниса Лусиса.

В прошлом сезоне на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Марада Паламейка метнула копье на 66,18 метров (обновила свой же рекорд Латвии) и обеспечила себе победу в общем сезоне.