Вот что рассказал один из самых квалифицированных российских катменов Дмитрий Лучников, который помогал в этом поединке Бриедису: "По контракту боксеры должны были получить от промоутера турнира одинаковые перчатки фирмы Grant, но разных цветов — красного и золотисто-зеленого. На собрании участников боя представитель WBC Боб Логист зачитал правила, представил рефери и предложил представителям боксеров осмотреть перчатки. Мои коллеги попросили присоединиться к ним, так как я уже имел подобный опыт. Собственно здесь все и развернулось. Перчатки были одной фирмы, веса, но визуально очень разными. Перчатки противника были уже и короче, по моим ощущениям, со смещенной набивкой.

У нас были прихвачены перчатки другой фирмы и между нами разгорелся нешуточный спор. В какой-то момент наша делегация даже решила отказаться от боя. Рефери Джей Неди был очень удивлен и открыто выразил недоумение по поводу наших разногласий, предложив искать компромисс. Мы предложили взять запасные одной серии и использовать одинаковые перчатки одного цвета. Команда противника была категорически против, что дало еще больше поводов для сомнений.

Представитель WBC сделал звонок Элвису Гранту (хозяин компании изготовителя), который заверил о том, что перчатки абсолютно стандартные и не отличаются. Страсти накалялись и уже споры переходили местами в очень громкие и жесткие реплики. Мы взяли паузу и посовещавшись пришли к выводу, что принципиальной разницы нет и Хуку перчатки не помогут, решив согласиться на этот вариант. Далее мы официально зафиксировали свои претензии.

Наши перчатки были стандартными боевыми и фабричными, а перчатки Хука — изготовленными на заказ, по сделанной "тейперовке", срезанной с руки и отправленной на фабрику. Есть такой метод".

Как видим, перчатки, даже если они и были персонифицированы под Хука, немцу в итоге не помогли. Майрис Бриедис выиграл единогласным решением судей и завоевал вакантный чемпионский титул по версии WBC, а также отобрал у немца пояс IBO.