Полузащитник сборной Латвии по футболу Янис Икауниекс подписал контракт с греческим клубом высшей лиги "АЕЛ" (Лариса).

Контракт с "АЕЛ" 21-летний футболист заключил на 2,5 года — до конца сезона-18/19. После заключения контракта, 65% прав на футболиста теперь получил "АЕЛ", а 35% остались у его прежнего клуба — французского "Метца".

В контракте также прописана сумма, за которую можно полностью выкупить у "Метца" права на Икауниекса — один миллион долларов. Именно столько в свое время заплатил французский клуб за покупку игрока.

В текущем чемпионате Греции "АЕЛ" в 12 матчах набрал 10 очков и занимает 14-е место среди 16-ти участников. Ближайший матч клубу из Ларисы предстоит уже в следующую среду, когда она примет "Верию". В прошлом сезоне "АЕЛ" стал победителем второй лиги и вернулся в элиту. Высшее достижение "АЕЛ" в истории — чемпион Греции 1988 года, также клуб дважды брал Кубок Греции (в последний раз — девять лет назад).

В начале января 2015 года Янис Икауниекс заключил контракт на 4,5 года с французским "Метцем", переехав во Францию из "Лиепаи". В сезоне-14/15 "Метц" вылетел из высшей лиги, а Икауниекс появлялся на поле лишь эпизодически. На следующий сезон "Метц" выиграл первую лигу и сейчас вновь выступает в элите. Но латвийский футболист давно потерял место в основном составе, и в этом сезоне ни разу не попал в заявку на матч.

За сборную Латвии Янис Икауниекс провел 14 матчей и забил два гола.