"Никс" гостили в Орландо и с первых минут захватили инициативу, навязав свою игру "волшебникам". Так, на расстоянии примерно десяти очков гости и держали хозяев площадки вплоть до окончания встречи — 101:90.

Самым результативным игроком встречи оказался французский защитник "Мэджик" Эван Фурнье (22 очка), у "Никс" лучшим с 20 очками стал Кристап Порзиньгис, которому не хватило всего одного подбора чтобы оформить дабл-дабл. А еще за 33 минуты игрового времени на счету латвийца — две передачи, 1 перехват, 1 потеря и три фола.

Эта 25-й выигранный матч нью-йоркского клуба в сезоне. Позади уже 3/4 турнирной дистанции регулярного чемпионата, в котором "Никс" отстает от зоны плей-офф на четыре победы.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)

ОМ: Фурнье — 22, Огастин — 15, Вучевич — 14+10 подборов, Грин — 11, Гордон — 10+5 подборов…

НН: Порзиньгис — 20+9 подборов, Роуз — 19+7 подборов, Энтони — 17+9 подборов, Холидей — 14, Томас — 11+5 подборов…

1 марта. Орландо. "Эмвей-центр", 16 005 зрителей.

