В Матче восходящих звезд НБА в формате сборная США — сборная мира принимают участие новички лиги и "второгодники". Для Порзиньгиса нынешний сезон — второй в лиге.

О том, что латвийский талант примет участие в Матче восходящих звезд стало известно 25 января, когда лига объявила составы команд. Порзиньгис включен в Сборную мира, куда также попал литовец Домантас Сабонис. Всего в командах — по 10 игроков. Порзиньгис стал единственным представителем "Нью-Йорка", включенным в состав на этот матч.

Составы команд на Матч восходящих звезд:



Сборная США:

Девин Букер, Маркиз Крисс (оба — "Финикс"), Малкольм Брогдон ("Милуоки"), Брэндон Ингрэм, Д’Анджело Расселл (оба — "Лейкерс"), Фрэнк Камински ("Шарлотт"), Джалил Окафор ("Филадельфия"), Джонатан Симмонс ("Сан-Антонио"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Майлз Тернер ("Идиана").

Сборная мира:

Джоэл Эмбиид, Дарио Шарич (оба — "Филадельфия"), Данте Экзам, Трей Лайлс (оба — "Юта"), Бадди Хилд ("Новый Орлеан"), Никола Йокич, Эммануэль Мудиай, Джамал Мюррэй (все — "Денвер"), Кристапс Порзиньгис ("Нью-Йорк"), Домантас Сабонис ("Оклахома-Сити").