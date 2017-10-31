"Нью-Йорк" у себя дома обыграл "Денвер" — 116:110. Главным героем матча стал латвийский форвард "Никс" Кристап Порзиньгис, набравший 38 очков и установивший личный рекорд результативности в профессиональной карьере.

За 34 минуты игрового времени Порзиньгис реализовал 14 из 26 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых, а также сделал 7 подборов, 2 результативные передачи и 3 блок-шота. Порзиньгис стал первым игроком "Никс", кто записывал на свой счет свыше 30 очков в пяти из шести первых встреч сезона.

В еще одном матче "Бостон" уверенно обыграл "Сан-Антонио" — 108:94. Латвийский форвард "Сперс" Давис Бертанс провел на площадке неполные восемь минут и набрал три очка, реализовав один из двух двухочковых и один из двух штрафных бросков.

Результаты других матчей дня: "Майами" — "Миннесота" — 122:125, "Хьюстон" — "Филадельфия" — 107:115, "Мемфис" — "Шарлотт" — 99:104, "Нью-Орлеан" — "Орландо" — 99:115, "Юта" — "Даллас" — 104:89, "Портленд" — "Торонто" — 85:99, "Голден Стейт" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 113:141.