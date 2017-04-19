Два контрольных матча со сборной Латвии в Седертелье не прошли бесследно для команды Швеции, которая лишилась сразу трех кандидатов на предстоящий хоккейный ЧМ-2017, сообщают шведские СМИ.

В прошедшие выходные сборные Швеции и Латвии провели два спарринга в Седертелье. Первые матч остался за хозяевами льда (4:1), второй выиграли латыши в серии буллитов (3:4 Б). Теперь выяснилось, что в первой игре "Тре крунур" потеряли защитника Эрика Густафсона (выступает за омский "Авангрард") и нападающего Даниэля Бродина ("Юргорден"). Последний отличился стартовым голом в первой встрече, а теперь выяснилось, что форвард выбыл из строя аж до конца года!

Еще одного нападающего — Виктора Эйдселла ("Карлскуга") — шведам пришлось вычеркнуть из списка кандидатов на ЧМ-2017 после второго спарринга с латышами. В той игре его травмировал Гинт Мейя, за что получил от судей матч-штраф.

Наставник шведов Рикард Гренборг в интервью STV Sport посетовал: "Это было настолько некрасиво, насколько могло быть. Три травмы… Латвия играла в грубый хоккей. В то же время нам надо учиться выходить из таких ситуаций".

