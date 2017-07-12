Латвийский футболист Эдуард Вишняков после неудачного просмотра в хабаровском СКА подписал контракт с рижским клубом высшей лиги РФШ.

Ранее за карьеру нападающий поиграл за латвийские "Даугаву" (Рига) и "Вентспилс", казахстанский "Шахтер" (Караганда), польский "Видзев", бельгийский "Вестерло". В августе прошлого года "Вестерло" отдал нападающего в аренду польскому "Руху", за который он выступал прежде.

В сезоне-16/17 27-летний Эдуард Вишняков принял участие в 15 матчах клуба из Хожува и забил один гол, в самом последнем туре. По итогам сезона "Рух" вылетел из высшей лиги Польши. В июне Вишняков побывал на просмотре в хабаровском СКА, но контракт с ним дебютант российской премьер-лиге заключать не стал.

В июле Вишняков-младший вернулся на родину и подписал соглашение с РФШ. За эту команду сейчас выступает его старший брат, 33-летний Алексей Вишняков. С 15 очками в 11 матчах рижский клуб сейчас занимает 5-е место среди семи команд чемпионата Латвии.

За сборную Латвии Э.Вишняков принимал участие в 14 матчах, но в последнее время в сборную не вызывается.