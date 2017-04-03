Предложение поощрить Бриедиса выдвинуто сегодня на заседание правительственной коалиции. Правда, достижение латвийского бойца не отвечает правилам Кабинета министров, поскольку речь идет о профессиональном боксе (здесь спортсмены получают оговоренные контрактом гонорары). Аналогичные премии, например, не предусмотрены и для поощрения спортивных достижений команд в профессиональных лигах.

За поощрение Майриса Бриедиса высказалось национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK. Премьер заявил агентству LETA, что главе Министерства образования и науки (МОН) Карлису Шадурскису передано пожелание коалиции, чтобы вопрос о возможном премировании Бриедиса был рассмотрен на ближайшем заседании Национального спортивного совета.

Настоящий порядок правил Кабинета министров о денежных наградах и их размере за выдающиеся спортивные успехи не предусматривает выплат за соревнования такого ранга. Директор департамента спорта МОН признает, что достижение Бриедиса формально не соответствует правилам Кабинета министров. Например, победа на мировом первенстве согласно этим правилам предусматривает денежное вознаграждение в размере 28 458 евро.