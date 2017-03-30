На пресс-конференции Латвийской Федерации хоккея (LHF) был представлен новый логотип организации. По словам ее президента Айгара Калвитиса, логотип символизирует перемены, поскольку в LHF хотят начать новую эру в латвийском хоккее.

Наверху логотипа — буква L, ниже — буква H, под ней — буква F. Слева и справа — по линии (сверху вниз), которые символизируют хоккейную площадку с центральным кругом вбрасывания (см.фото). Буквы и линии — белые, остальной фон — красный. Автор логотипа — Эрик Шулцс.

По словам Шулцса, "создание логотипа — это большой вызов. Обсудил с руководством Федерации цели и ценности, пришли к выводу, что логотип надо создать на современных ценностях. Могли использовать государственную символику, но остановили выбор на современном и лаконичном лого, который символизирует хоккейную площадку, шайбу в центре и клюшки. Символично с Латвией связан и фон — цвета государственного флага".

В свою очередь, Айгарс Калвитис отметил, что среди всех логотипов этот выделяется, так как остальные выполнены в классическом стиле, а Федерация смотрит в будущее.

"Логотип в современном мире — один из главных составляющих маркетинга. У нас было много вариантов, в первом в туре то, чо предложили художники, не отметили ни одного предложения. Сейчас самый модный логотип имеет Шведская Федерация хоккея. Мы хотели создать что-то похожее и у нас. Приняли федерацию без единого предмета маркетинга. Это символические перемены, мы хотим запустить новую эру в латвийском хоккее", — пояснил глава LHF.

Бывший премьер-министр Латвии Калвитис был выиграл выборы президента LHF на конгрессе в октябре прошлого года. Он сменил на этом посту многолетнего президента Федерации Кирова Липмана.