Титулованный латвийский волейбольный клуб "Полиурс/Озолниеки" прекратил существование, сообщает агентство LETA со ссылкой на директора клуба Роланда Барановскиса.

Причиной прекращения существования мужского волейбольного клуба стали разногласия с новым составом избранной думой края Озолниеки, новым председателем которой этой весной стал Дайнис Лиепиньш.

По словам Лиепиньша, волейбол в Озолниеки будет жить, поскольку этот вид спорта имеет в крае исторические традиции и существует не только одна команда.

"Сейчас задача — найти тренеров и тех, кто был бы заинтересован не только продолжать волейбольные традиции, но и повышать качество игр, способствуя созданию новых команд, которое могут представлять край на соревнованиях различного уровня. К сожалению, до сих пор нет системы развития волейбола, которая обеспечивала бы создание детско-юношеских тренировочных групп. Поэтому вопрос о создании спортивной школы в Озолниеки становится все актуальнее. Лично сделаю все для сохранения волейбола в нашем крае", — заявил Лиепиньш.

В сезоне-16/17 "Полиурс/Озолниеки" дошел до финала чемпионата Латвии, где в решающей серии за золотые медали уступил (1-3) рижскому "РТУ/Робежсардзе".

Волейбольный клуб в Озолниеки (поселок под Елгавой) существовал на протяжении нескольких десятилетий. Несколько раз команда из Озолниеки становилась чемпионом Латвии. По окончании сезона-08/09 клуб разделился на две команды — "Полиурс/Озолниеки" и "Биоларс". В 2010-м клуб из Озолниеки в последний раз стал чемпионом страны, после чего еще 5 раз завоевывал серебряные медали. В 2006 году волейболисты Озолниеки стали первыми чемпионами Балтийской Schenker-лиги.