Сегодня в Таллине баскетболисты рижского ВЭФа встречались с местным "Калевом" и одержали важную победу в борьбе за место в плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ.

На протяжении всей игры в счете вела то одна команда, то другая. Равенство сил было нарушено только под занавес встречи уверенная игра под кольцом Марека Мейериса и дальнобойная артиллерия в исполнении Яниса Блумса и Абдула Гадди все-таки принесли латвийскому клубу победу в прибалтийском дерби — 82:74.

Особо отметим сегодня игру Блумса. Капитан вэфовцев реализовал восемь трехочковых бросков и улучшил по этому показателю рекорд лиги в этом сезоне (абсолютное достижение ВТБ Лиги принадлежит Егору Вяльцеву, у которого год назад в кольцо залетели 12 "трешек"). Всего на счету Блумса в Таллине — 31 очко за 26 минут игрового времени.

30 марта у латвийского клуба будет прекрасная возможность одержать 11 победу в сезоне: в этот день команда Яниса Гайлитиса примет дома не знающую радости побед в чемпионате "Парму".

Единая Лига ВТБ-2016/17:



Калев (Таллин, Эстония) — ВЭФ (Рига, Латвия) 74:82 (17:16, 18:23, 24:20, 15:23)

Калев: Толлефсен — 16, Кеедус — 15+6 подборов, Симмонс — 12+7 подборов, Лютыч — 12, Сокк — 10…

ВЭФ: Блумс — 31, Гордон — 11, Ричард — 10+6 подборов+5 передач, Гадди — 10, Мейерс — 6, Антропс — 6, Мейерис — 4+5 подборов, Лабукас — 2+7 подборов, Громов — 2, Хелманис.

ВЭФ: Янис Блумс (31), Алекс Гордон (11), Кристофер Ричард (10 + 6 подборов + 5 передач), Абдул Гадди (10).

26 марта. Таллин. "Саку Суурхаль", 800 зрителей.

1. ЦСКА 20 18-2 1857-1515

2. Зенит 21 18-3 1926-1691

3. Химки 19 16-31 679-:1488

4. Локомотив-Кубань 18 13-5 1466-1263

5. УНИКС 20 12-8 1795-1695

6. ВЭФ 19 10-9 1460-1531

7. Енисей 20 10-10 1637-1696

8. Астана 20 9-11 1491-1593

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9. Ниж.Новгород 21 7-14 1833-1925

10. Автодор 18 6-12 1553-1641

11. Калев 21 5-16 1638-1825

12. Цмоки-Минск 20 4-16 1472-1674

13. Парма 19 0-17 1464-1734