Среди экипажей-четверок в бобслее победу одержал немецкий квартет во главе с Йоханенесом Лохнером. Серебро у второй команды Германии (пилот — Нико Вальтер), бронзу завоевала австрийская четверка Бенжамина Майера. Сразу за тройкой призером остались два российских квартета Александра Касьянова и Алексея Стульнева.

Латвийская четверка Оскара Киберманиса с разгоняющими Матисом Микнисом, Янисом Янсоном и Райвисом Зирупсом после первой попытки шел на пятом месте, во второй повторила рекорд дня на разгоне (5,09 секунды), однако последовавшие затем ошибки на трассе принесли квартету в итоге только 10 место на этом этапе Кубка мира и восьмое в рамках чемпионата Европы (здесь не учитывались результаты американцев и канадцев, оказавшихся выше).

Вторая латвийская команда (пилот Угис Жалимс, Хелвийс Лусис, Давис Спрингис, Каспар Брезинскис) заняли 15-е место в Кубке мира и были 11-ми в общем зачете ЧЕ-2017.

Соревнования скелетонисток проходили в плохую погоду (шел сильный снег) и поэтому ограничились всего одной попыткой. Чемпионкой Европы здесь стала немка Жаклин Леллинг, тогда как победительницей 4-го этапа Кубка мира — канадка Элизабет Ватье.

Лелде Приедулена из Латвии показала 9-й результат из 24-х возможных в Кубке мира и стала седьмой в континентальном первенстве 2017 года.

В Винтерберге латвийские спортсмены завоевали полный комплект медалей: золото и серебро в мужском скелетоне принесли Мартин и Томас Дукурсы, а бобслеисты Оскар Киберманис и Матис Макнис стали бонзовыми приземи ЧЕ-2017 среди двоек.

Бобслей и скелетон. Чемпионат Европы-2017. Винтерберг (15 января). Бобслей. Четверки.

1. Германия (пилот — Йоханнес Лохнер) — 1.48,95.

2. Германия (Нико Вальтер) — 1.49,40.

3. Австрия (Бенжамин Майер) — 1.49,42.

4. Россия (Александр Касьянов) — 1.49,60.

5. Россия (Алексей Стульнев) — 1.49,62…

8. Латвия (Оскар Киберманис) — 1.49,87…

11. Латвия (Угис Жалимс) — 1.50,48…

Скелетон. ЧЕ-2017. Женщины.

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 58,12.

2. Янин Флок (Австрия) — 58,28.

3. Тина Херман (Германия) — 58,37…

7. Лелде Приедулена (Латвия) — 58,81…