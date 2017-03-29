Рижский марафон проводится с 1991 года. С 2007 года марафон в сотрудничестве с Рижской думой организует агентство NECom. Помимо медалей будут вручены и денежные призы за лучшие результаты. В этом году призовой фонд составляет 19 тысяч евро, что является самой большой суммой за всю историю существования марафона.

В этом году марафон пройдет 13-14 мая. В ходе 27-го Рижского марафона Lattelecom рижане и гости столицы смогут выбрать одну из дистанций, соответствующую силам и настроению — марафонскую (42,195 км), полумарафонскую (21,0975 км), дистанцию на 10, 6 км или более короткие дистанции Детского дня Rimi, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Зарегистрироваться на все дистанции Рижского марафона Lattelecom и Семейный забег можно на сайте lattelecomrigasmaratons.lv и магазинах Sportland по всей Латвии. Регистрация будет продолжаться вплоть до самого события, однако по мере приближения дня марафона плата за участие будет постепенно расти. В настоящее время свое участие в марафоне заявили 10 500 бегунов из 48 стран мира. В прошлом году мероприятие собрало 33 тысяч участников из 65 стран мира.

В этом году во время Рижского марафона Lattelecom состоится чемпионат Латвии по марафону, который проводится с 1927 года, а теперь впервые пройдет под квалификационным знаком (Bronze Label) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Рижский марафон Lattelecom шестой год подряд выполняет все требования, чтобы получить престижную награду, которая в 2017 году будет вручена 40 лучшим марафонам в мире.

Обширную двухдневную программу по традиции утром в субботу (13 мая) откроет Детский день Rimi: состоятся забеги и на мини-дистанции, и по набережной 11 Ноября. Будут также и увлекательные и познавательные задания. Каждый маленький участник вместе с друзьями и семьей сможет принять в Семейном забеге на дистанции протяженностью 3,6 км по центру Риги. Число участников забегов по набережной и в Семейном забеге ограничено 10 тысячами.

Медаль марафона 2017 года создал Висвалдис Асарис, который также является автором графического дизайна монеты Pasaules gada monēta, которую Банк Латвии выпустил в 2014 году. По традиции, медаль Рижского марафона Lattelecom получат абсолютно все бегуны, которые придут к финишу.

Рисунок на официальной майке Рижского марафона в этом году является интерпретацией самого яркого воспоминания художника и драматурга Раймонда Стапранса о времени Первой Латвийской республики. Стапранс запомнил орнамент, обнаруженный археологами. Орнамент назвали в честь места, где он был обнаружен — Kursas krusts. В 60-е годы ХХ века Стапранс упростил и усовершенствовал форму и на основе Kursas krusts создал украшение. В 2017 году дизайн еще раз модернизировали и разместили на майке марафона.

Кроме того, Рижский марафон в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта и советом Латвийской спортивной федерации приглашает школы и школьников со всей Латвии побороться за Кубок Латвии среди школ. Во время розыгрыша кубка у 2500 детей будет возможность принять участие в забеге на 6-километровой дистанции 14 мая или Семейном забеге Детского дня Rimi 13 мая по сниженной плате за участие — 1,50 евро. Школьники будут бороться за кубок, а самые отзывчивые учителя получат денежный приз.

По словам председателя Рижской думы Нила Ушакова, "в этом году, как и в прошлом, Рижский марафон Lattelecom станет праздником не только для бегунов, но и для всех рижан и гостей столицы. Реализуемая в последние годы двухдневная программа полностью себя оправдала — в прошлом году марафон собрал 33 тысяч участников, в том числе 8 тысяч детей на Детских днях Rimi. Ожидаем, что и в этом году число участников крупнейшего в Балтии праздника бега превысит 30 тысяч".

"Рижский марафон Lattelecom играет большую роль в развитии экспорта и экономики. В прошлом году на марафон приехали туристы из 69 стран, число зарубежных участников превысило 3000. Кроме того, на каждого участника марафона приходится по 1,5 болельщика, сопровождающих его, и в Риге они проводят как минимум трое суток. Приглашаем всех рижан и гостей столицы принять участие в празднике бега 13-14 мая и насладиться уникальной атмосферой Риги, а также активно поддерживать бегунов на рижских улицах", — заявил председатель Рижской думы на пресс-конференции.

Главный партнер марафона — компания Lattelecom наряду с техническим обеспечением мероприятия подготовила особые новинки и для участников забегов, и для болельщиков.

"Бег и дает энергию, и забирает ее, поэтому призываем болельщиков сопереживать участникам как на трассе, так и около телеэкранов. В энергетических пунктах Lattelecom tet на трассе бегуны и болельщики смогут обмениваться дозами энергии. Кроме того, уже сейчас на канале 360TV, который есть и на телевидении Lattelecom и в мобильном приложении Shortcut, можно смотреть короткие еженедельные серии с советами о подготовке к марафону и историями успеха. В день марафона, 14 мая, в течение семи часов за марафоном можно будет наблюдать в прямом эфире", — рассказал председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис.

"Третий год приглашая детей принять участие в забеге Детского дня Rimi мы не только приглашаем их на сами забеги, но и хотим привлечь их внимание к здоровому и активному образу жизни. Именно поэтому в дополнение к дистанциям мы организуем много спортивных мероприятий.

В этом году сделаем еще один шаг вперед — 13 мая на набережной у детей и семей будет возможность встретить семерых экспертов Детской дня Rimi, которые ежедневно заботятся о здоровье латвийских детей. Вместе с экспертами программы дети смогут выполнить различные развивающие задания и получить советы по здоровому образу жизни", — сообщила руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите.