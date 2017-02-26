"Баффало" гостил у "Колорадо Эвеланш" в Денвере и очень неудачно начал встречу, пропустив уже к 15-й минуте три шайбы. До первого перерыва "клинкам" удалось ответить точным броском в исполнении Сэма Райнхарта, а в середине матча игру на себя взял Земгус Гиргенсонс. Латвийский форвард сумел продраться на пятак "лавин", где отдал передачу Нику Фолиньо и "Баффало" сократил отставание до минимума — 2:3.

До окончания второго периода команды еще раз обменялись голами (Блейк Комо и Эван Родригес). "Баффало" до последней минуты пытался отыграться, заменил в конце вратаря и пропустил пятый гол от Габриэля Ландеског, который, таким образом, оформил дубль и установил окончательный результат — 5:3 в пользу "Колорадо".

Гиргенсонс за 14 минут игрового времени успел в этом матче пять раз бросить по воротам, провести один силовой прием и выиграть одно из семи вбрасываний. В 54 матчах сезона Земгус набрал 14 (6+8) результативных баллов.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Колорадо Эвеланш — Баффало Сэйбрз 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

1:0 — Ландеског (Барберио, Маккиннон) — 02:06 (5x5)

2:0 — Григоренко (Ньето, Джонсон) — 12:42 (4x4)

3:0 — Бэрри (Рантанен, Ньето) — 14:24 (5x5)

3:1 — Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) — 17:11 (5x4)

3:2 — Фолиньо (Бейли, Гиргенсонс) — 29:55 (5x5)

4:2 — Комо (Маккиннон, Ландеског) — 36:07 (5x5)

4:3 — Родригес (Эннис, Мулсон) — 37:40 (5x5)

5:3 — Ландеског (Комо) — 59:20 (en)

Броски: 30 — 37

Вратари: Смит — Ленер

Штраф: 10 — 6.

25 февраля. Денвер. "Пепси-центр". 15 362 зрителя.