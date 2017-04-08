Давис Бертанс шестой раз в дебютном сезоне вышел в стартовой пятерке и даже открыл счет очкам, результативно завершив атаку, а в следующей с партнером разыграл красивый аллей-уп. Однако дальше в игре гостей что-то застопорилось, инициатива перешла к хозяевам площадки.

По ходу первой половины матча "Маверикс" вели с разницей в 16 очков, а к большому перерыву счет был — 61:50 в их пользу. В составе "Сперс" в первой половине матча выделялся дебютант Брин Форбс, набравший только во второй четверти 17 очков из 29-ти командных.

Во второй половине матча роль лидера примерил на себя уже Бертанс, забросивший аж пять трехочковых, а "Сан-Антонио" не только догнал соперника, но уверенно ушел вперед и одержал убедительную победу — 102:89.

Самым результативным у "Сперс" стал Брин Форбс (27 очков), отыгравший свой лучший матч в НБА. В активе Дависа Бертанса за 38 минут 52 секунды (новый рекорд баскетболиста по величине игрового времени) — 19 очков, 4 подбора, 2 перехвата и 1 передача.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Даллас Маверикс — Сан-Антонио Сперс 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)

ДМ: Пауэлл — 12, Феррелл — 11…

СС: Форбс — 27+6 передач, Бертанс — 19, Ли — 16+13 подборов+5 передач, Симмонс — 12+5 подборов, Дедмон — 10+13 подборов…