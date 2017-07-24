В Минске на чемпионате Европы по современному пятиборью Павел Швецов занял десятое место, а другой представитель Латвии Руслан Наконечный стал 14-м.

22-летний Швецов был одним из лучших в фехтовании, вошел в десятку в плавании и конкуре, но в "комбайне" (кросс плюс стрельба) показал 29-й результат и в итоге финишировал десятым (1411 очков).

28-летний Наконечный был седьмым в плавании, десятым в "комбайне", а в остальных трех видах выступил средне и занял 14-е место (1400).

Чемпионом Европы стал россиянин Александр Лесун (1462 очка) — Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио. Серебро — у венгра Роберта Каша (1458), бронза — у француза Валентена Бело (1454), а литовец Юстинас Киндерис был пятым (1432).

В июне в финале Кубка мира по современному пятиборью в Вильнюсе Швецов занял 12-е место, Наконечный — 19-е. Для них эти выступления были лучшими в сезоне.