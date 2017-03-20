Напомним, что Фуркад прибыл на первый огневой рубеж без патронов в обойме и воспользовался помощью тренера, а это не соответствует правилам Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку такую помощь должен был получить от судьи соревнований.

"Желания оспорить победу Фуркада не было, — прокомментировал ситуацию для Championat.com Расторгуев и добавил. — Формально он, может, был и не совсем прав, но он не получал преимущества и выиграл в честной борьбе. Наоборот, он даже дал всем соперникам фору. Нужно бороться и побеждать на трассе. Там он никому не мешал, ничего особенного не сделал, сам потерял время на рубеже и был вынужден догонять соперников".

28-летний латвийский биатлонист также отметил, что бороться с французом вполне возможно. "Несмотря на его победы, с ним реально бороться. Все победимы. Просто надо работать над собой и хорошо готовиться. Тогда можно будет справиться и с Фуркадом".

Расторгуев даже не сравнивает свою победу на чемпионате Европы три года назад и нынешнее второе место на этапе Кубка мира. "Этот успех весомее. Чемпионат Европы и Кубок мира — несопоставимые соревнования. Здесь выступают абсолютно все сильнейшие, а потому оказаться на подиуме в такой компании дорогого стоит. У меня даже нет слов, чтобы описать, что этот подиум значит для меня. Я даже расплакался. Теперь мне хочется повторить этот успех и в следующий сезон смотрю с оптимизмом".

К слову, оценил Андрей и весь уходящий сезон, завершившийся для него на столь мажорной ноте.

"Получился довольно непростой сезон, потому что в самом начале мне сделали операцию на плече, — говорит Расторгуев. — Из-за этого я пропустил всю летнюю подготовку и начал полноценно заниматься только в сентябре и стрелковой, и физической подготовкой. Но зато потом к сезону подошел очень мотивированным, понимал, что надо возвращаться. Мы с тренерами сделали хороший план подготовки, и он неплохо сработал. Теперь сезон для меня закончен. Надо будет проверить здоровье, чего я не делал последние четыре недели, и сдать анализы. Нужно держать свой организм под контролем".

P.S. После окончания масс-старта в Холменколлене, так и не решившиеся дисквалифицировать Мартена Фуркада чиновники IBU, выступили с разъяснением ситуации по нарушению правил французским биатлонистом.

"На первой стрельбе Фуркад поднял руку в просьбе о помощи. Это было сделано по правилам, поскольку у него не было патронов в обойме. Никто из судей не отреагировал. Фуркад поднял руку во второй раз и снова не было никакой реакции со стороны персонала. Тогда он просто стал ждать, когда ему дадут патроны, как и полагается по правилам, однако французский тренер кинул ему обойму. Обычно это не разрешается, однако судьи решили, что Фуркад сделал все в соответствии с правилами, а дисквалифицировать его из-за ошибки тренера было бы слишком жестоко", — говорится в заявлении Международной федерации биатлона.