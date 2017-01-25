На первом огневом рубеже из положения лежа Расторгуев закрыл все 5 мишеней и стал лидером. На второй стрельбе он допустил один промах, на третьей был точен и занимал второе место.

Шансы на медаль Расторгуеву перечеркнула неудачная последняя стрельба из положения стоя: он получил три штрафные минуте. В итоге латвийский биатлонист занял 20-е место.

Чемпионом Европы стал россиянин Александр Логинов (1 штрафная минута). Серебро — у болгарина Красимира Анева, проигравшего Логинову 11 секунд, бронза — у россиянина Алексея Слепова (последние стреляли без промахов). Стоит отметить, что в топ-6 оказались пятеро россиян. Расторгуев уступил победителю три с половиной минуты.

В отличие от многих других команд, на чемпионате Европы-2017 команда Латвии выступает основным составом. Помимо Расторгуева в гонке приняли участие еще трое спортсменов из Латвии. Александр Патриюк замкнул топ-30, Роберт Слотыньш был 67-м, а Даумантс Луса — 78-м.

Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км

1. Александр Логинов (Россия) — 49.54,3 (1+0+0+0)

2. Красимир Анев (Болгария) +11,4 сек (0+0+0+0)

3. Алексей Слепов (Россия) +53,6 (0+0+0+0)

4. Юрий Шопин (Россия) +1.02,3 (0+0+1+0)

5. Алексей Волков (Россия) +1.35,6 (0+0+0+1)

6. Дмитрий Малышко (Россия) +1.48,5 (0+1+0+0)

…20. Андрей Расторгуев (Латвия) +3.31,0 (0+1+0+3)

…30. Александр Патриюк (Латвия) +4.25 (1)

…67. Роберт Слотыньш (Латвия) +7.09,9 (3)

…78. Даумантс Луса (Латвия) +8.42,0 (5)