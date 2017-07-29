В последний день фестиваля Blink по летнему биатлону участники соревновались в суперспринте. Для попадания в финал требовалось преодолеть четвертьфинал и полуфинал.

Норвежцы Йоханнес Бо и Эмиль Хегле Свендсен выбыли на стадии полуфиналов, а вот Расторгуев успешно прошел обе стадии отбора. В финале он финишировал пятым, в острой борьбе уступив французам Симону Фуркаду и Симону Дестье. В итоге латвийский биатлонист проиграл Кристиансену 19 секунд.

У женщин в суперспринте победила норвежка Марте Ульсбю, а латвийка Байба Бендика не отобралась в финал.

Летний биатлон. Фестиваль Blink. Санднес, Норвегия

Мужчины. Суперспринт

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 12.09,6

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +4,6

3. Симон Фуркад (Франция) +16,2

4. Симон Дестье (Франция) +19,4

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +19,9

6. Тобиас Арвидсон (Швеция)+22,1

7. Тарьей Бо (Норвегия) +42,2…

Женщины. Суперспринт

1. Марте Ульсбю (Норвегия) — 7.57,3

2. Ханна Оберг (Швеция) +2,8

3. Мари Дорен Абер (Франция) +5,0

4. Эмма Нильссон (Швеция) +9,4

5. Текла Брюн-Ли (Норвегия) +16,0

6. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) +16,9…