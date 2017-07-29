В последний день фестиваля Blink по летнему биатлону участники соревновались в суперспринте. Для попадания в финал требовалось преодолеть четвертьфинал и полуфинал.
Норвежцы Йоханнес Бо и Эмиль Хегле Свендсен выбыли на стадии полуфиналов, а вот Расторгуев успешно прошел обе стадии отбора. В финале он финишировал пятым, в острой борьбе уступив французам Симону Фуркаду и Симону Дестье. В итоге латвийский биатлонист проиграл Кристиансену 19 секунд.
У женщин в суперспринте победила норвежка Марте Ульсбю, а латвийка Байба Бендика не отобралась в финал.
Летний биатлон. Фестиваль Blink. Санднес, Норвегия
Мужчины. Суперспринт
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 12.09,6
2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +4,6
3. Симон Фуркад (Франция) +16,2
4. Симон Дестье (Франция) +19,4
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +19,9
6. Тобиас Арвидсон (Швеция)+22,1
7. Тарьей Бо (Норвегия) +42,2…
Женщины. Суперспринт
1. Марте Ульсбю (Норвегия) — 7.57,3
2. Ханна Оберг (Швеция) +2,8
3. Мари Дорен Абер (Франция) +5,0
4. Эмма Нильссон (Швеция) +9,4
5. Текла Брюн-Ли (Норвегия) +16,0
6. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) +16,9…