На фестивале Blink в норвежском Санднесе состоялся лыжероллерный 7,5-километровый забег в гору Lysebotn Opp. У мужчин победу одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн, а латвийский биатлонист Андрей Расторгуев был 19-м.

Расторгуев преодолел дистанцию за 31 минуту и 31,9 секунды. На финише он отстал от победителя гонки Холунна почти на 4 минуты. Тройку призеров составили норвежцы Холлун и Крюгер, а также финн Хейккинен, причем ближайшие конкуренты проиграли победителю более минуты. Шестое место занял титулованный норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, 15-м был россиянин Сергей Устюгов.

Расторгуев за своей спиной оставил нескольких известных биатлонистов, таких как француз Симон Фуркад (старший брат Мартена Фуркада), норвежцев Сведсена и Йоханнеса Бо.

У женщин лыжероллерный забег выиграла шведская лыжница Шарлотте Калла, а латвийская биатлонистка Бабйа Бендика показала 28-й результат (+7.10,7). на финише Калла выиграла 40 секунд у норвежки Хайди Венг и около двух минут — у норвежки Марит Бьорген.

Blink. Санднес, Норвегия

Лыжероллеры. 7,5 км

Мужчины

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 27.37,6

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1.13,9

3. Матти Хейккинен (Финляндия) +1.25,6

4. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) +1.59,6

5. Шюр Рете (Норвегия) +2.05,7

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +2.11,5

…15. Сергей Устюгов (Россия) +3.33,5

…19. Андрей Расторгуев (Латвия) +3.54,3

20. Симон Фуркад (Франция) +4.02,2

…28. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)+ 4.22,0

Финишировали 99 участников.

Женщины

1. Шарлотте Калла (Швеция) -33.18,3

2. Хайди Венг (Норвегия) +40,3 сек

3. Марит Бьорген (Норвегия) +1.50,5

4. Рагнильд Хага (Норвегия) +2.43,4

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 2.47,0

6. Элизабет Стивен (США) +3.35,7

7. Юлия Чекалева (Россия) +3.50,0

…28. Байба Бендика (Латвия) +7.10,7

Финишировали 65 участниц.