Мужская сборная Латвии по баскетболу продолжает готовиться к Евробаскету-2017. В выходные команда Айнара Багатскиса сыграла на проверочном турнире в Клайпеде. Увы, итог неутешительный: два матча — два поражения. Delfi разбирается в причинах этих неудач и пытается понять, как они повлияют на дальнейшую подготовку сборной к чемпионату.

Низкая результативность

В полуфинальном матче с грузинами сборная Латвии набрала меньше 70 очков. Команда Грузии перебросала латвийских баскетболистов даже в отсутствие своего лидера Зазы Пачулии — 73:69. Не блистали парни Багатскиса точными бросками и в поединке за третье место с поляками. К началу заключительной четверти сборная Латвии набрала всего 44 очка. Последняя 10-минутка удалась — 32 очка, но даже она не спасла от второго поражения на турнире — 76:80.

"В первой половине матча наша скамейка набрала три очка, скамейка поляков — 31. Разница катастрофическая, — сетовал после турнира Багатскис. — Мы не выиграем, если будем забрасывать одни лишь трехочковые. Нужно идти под кольцо, играть по всему периметру и искать возможности для простых бросков".

"Горячие головы"

Порой парни не знают, что делать с мячом, и теряют его на ровном месте. "Мы должны справляться с эмоциями, — продолжает Багатскис. — Во втором матче допустили 14 ошибок, когда соперник не создавал никакого давления. Ребята хорошо играют с мячом, двигаются, но одна лишняя передача — и все насмарку. Теряем мяч, даем сопернику возможность набрать 16 очков подряд".

Жаловаться на напряженный график не стоит. Сборная провела лишь три из запланированных семи контрольных матчей. Подготовительный процесс к чемпионату Европы только начался, поэтому об усталости не может быть и речи. "В заключительной четверти мы нашли силы, чтобы спасти безнадежный матч с Польшей. Теперь пытаюсь понять, почему не можем играть так с первых минут, — говорит тренер. — Порой кажется, что мы можем играть в НБА. Но иногда создается впечатление, что с баскетболом надо завязывать".

Без Бертанса и Порзиньгиса

Нельзя не отметить, что в Литву наша сборная отправилась далеко не в оптимальном составе. Отсутствие лидеров — еще одна причина, по которой сборная пока не демонстрирует ту игру, которую ждут от нее болельщики. Форвард "Сан-Антонио Сперс" вышел из отпуска на неделю раньше запланированного срока, но в Литву с командой не поехал. Дело в том, что на днях он женился и отпросился у тренеров, чтобы побыть с любимой.

Янис Стрелниекс, ставший накануне отцом, также не сыграл в Клайпеде. Не вышел на паркет и Кристап Порзиньгис. Форвард "Нью-Йорк Никс" вместе с семьей отправился в ЮАР, чтобы отдохнуть и поучаствовать в благотворительном матче. Кристап взял в эту поездку все свое семейство: отца, маму и братьев — Яниса и Мартыньша. Уже в этот вторник звезда латвийского баскетбола вернется в Ригу и продолжит готовиться к грядущему чемпионату Европы.

​Кстати, первый матч на турнире сборная Латвии проведет 1 сентября — против сербов. За неполный месяц ребята вполне могут сыграться и исправить те вещи, которые пока не слишком хорошо получаются. "Парни набирают форму, но требуется время, чтобы найти ритм и сыграться, — объясняет Багатскис. — Сейчас у нас много брака, зачастую принимаем неверные решения на площадке, однако поражения лучше всего показывают, над чем надо работать".