Так хорошо начавшие чемпионат мира по хоккею в польском Катовице хоккеистки сборной Латвии завершила его в итоге разгромным поражением и непопаданием в дивизион 1А.

Хоккеистки Латвии стартовали в Польше с побед над итальянками (4:1) и китаянками (3:2), а вот потом оступились во встрече с командой Казахстана (1:2). Хозяек чемпионата латвийской сборной, пусть и не в простой борьбе, но одолеть удалось (5:4). Оставался последний решающий матч со словачками, которые также оступились во встрече с Казахстаном.

Матч был сродни финалу: кто выигрывал, тот и получал путевку в дивизион 1А. Хоккеистки Казахстана, несмотря на две победы над основными конкурентками, потеряли очки во встречах со сборными Китая и Польши.

К сожалению, латвийская команда оказалась беспомощна в последней решающей игре чемпионата и потерпела разгромное поражение, пропустив восемь безответных шайб.

В итоге первое место и повышение в классе получили хоккеистки Словакии, а сборная Латвии финишировала на третье месте.

Нападающая латвийской команда Лига Мильоне с 10 (5+5) очками стала второй в списке самых результативных игроком турнира. Могла быть и первой, если бы партнерши Мильоне не дали устроить бенефис словачке Николь Цупковой, набравшей в последней игре сразу 5 (2+3) очков и за счет этого обошедшей Лигу в споре бомбардиров на один балл.

Итоговая таблица ЧМ-2017. Хоккей. Дивизион 1В. Женщины.

1. Словакия 5 4 0 0 1 22-9 12

2. Казахстан 5 3 0 1 1 11-10 10

3. Латвия 5 3 0 0 2 13-17 9

4. Китай 4 1 1 0 2 7-6 5

5. Италия 5 1 0 1 2 8-12 4

6. Польша 4 0 1 0 3 11-18 2