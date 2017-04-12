Разыграны медали юниорского чемпионата Риги по боксу

В Рижском национальном спортивном манеже состоялся открытый чемпионат Риги по боксу среди юношей и юниоров. В чемпионате приняли участие 150 боксеров из всех городов Латвии, а также города-побратима Пори.

Гости из Финляндии привезли взрослых, которые в финале сразились с рижскими боксерами. В весовой категории до 64 кг финн Томми Калломаки выиграл у Ангела Батавина, в категории до 69 кг Олег Петровский победил Томми Питканена, а в категории до 75 кг Алексей Аболтиньш взял верх над Топиасом Вайтиненном.

Победителями в старшей возрастной группе U-19 стали: 49 кг — Даниил Клайперис (Рига), 52 кг — Артур Иванов (Елгава), 56 кг — Артур Ушаков (Олайне), 60 кг — Сергей Ходюшин (Рига), 64 кг — Илья Шмаков (Даугавпилс), 69 кг — Александр Кравчук (Рига), 81 кг — Эдмунд Линдерманис (Елгава), 91 кг — Эдгар Шноре (Рига), +91 кг — Милан Волков (Рига).

Победители в младшей возрастной группе U-17: Р.Шаров (Рига), Е.Мандрика (среди девушек), М.Волченко (Олайне), Р.Витка (Юрмала), Б.Лебедев (Рига), В.Яковлев (Олайне), Серхан Озан (Пори), Д.Горбунов (Рига), И.Никитин (Рига), Л.Сизов (Олайне), Р.Атрахимович (Даугавпилс), А.Шлисерис (Рига).

Кубок Эдуарда Гутмана, как лучшего боксера-юноши, получил Сергей Ходюшин. Вручала приз Дагния Ванага, директор RVT, где учился известный боксер Эдуард Гутман. Всех призеров чемпионата награждали ценными подарками представитель департамента Кристапс Лейтсраутс, президент ФБЛ Нил Журавлев, генеральный секретарь ФБЛ Геннадий Глазков. Турнир состоялся благодаря поддержке Рижской Думе и Департамента спорта (руководитель Дина Виксна).

Помимо рижских боксеров в финалы выходили представители Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Кекавы, Олайне, Приекули, Салдуса и Огре.

Ближайшие соревнования: у взрослых — чемпионат Латвии (21-23 апреля в Риге), у юношей и юниоров — турнир братьев Пурвинских (Даугавпилс, 12-14 мая) и первенство Латвии (Рига, 26-28). Участие в этих турнирах является подготовкой к чемпионатам Европы U-19 и U-17.

Foto: Riga2017

Foto: Riga2017

Foto: Riga2017





Foto: Riga2017