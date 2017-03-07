В преддверии наступающего сезона сегодня в Риге прошла презентация столичного футбольного клуба высшей лиги РФШ. Собравшимся были представлены новички команды и обозначены задачи клуба на предстоящий чемпионат.

Клуб дебютировал в высшей лиге латвийского футбола в прошлом году и занял шестое место. По словам генерального директора РФШ Максима Кривунца, в это межсезонье состав команды изменился на 60% (пришли 12 новых игроков). "У нас крепкая команда с большими амбициями, которая хочет достичь высоких результатов", — отметил Кривунец.

РФШ в межсезонье пополнили: российский голкипер Даниил Сызько, защитники Ренарс Роде (вернулся домой из ЮАР), хорват Лука Перич и дебютировавший уже в национальной сборной Грузии Лаша Сегелашвили, местные полузащитники Александр Фертов, Роберт Савалиекс, Александр Соловьев, Даниил Улимбашев и Роберт Улдрикис, а также нападающие Янис Гринберг, Сергей Воробьев и белорус Леонид Ковель.

"Уже в Зимнем Кубке хорошо сыграли и почувствовали вкус побед (клуб одержал победы во всех пяти матчах и занял первое место — Прим.). В этом году хотим квалифицироваться в еврокубки и завершить сезон в тройке, — говорит спортивный директор РФШ Александр Усов. — Конечно, будет тяжело, поскольку в чемпионате есть шесть команд одного уровня и у всех высокие цели".

Руководство РФШ также считает, что в команде сложилась сильная конкуренция. "На каждую позицию у нас претендуют два футболиста и это никому не позволит расслабиться", — добавил Усов.

Главный тренер РФШ Андрей Калинин выразил удовлетворение комплектацией команды: "Практически все игроки, которых хотел видеть тренерский штаб, у нас в итоге и оказались. В этом сезоне мы имеем хороший баланс между молодыми и опытными игроками, который должен нам помочь выполнить поставленные задачи".

Клуб активно работает и в плане маркетинга, надеясь в предстоящем сезоне увеличить число своих болельщиков. Свои домашние матчи команда проводит на стадионе "Аркадия" и в пяти играх прошлого сезона на трибунах собирался аншлаг. "Думаем, как качественнее организовать игры и если мы почувствуем повышенный интерес, то готовы возвести дополнительную трибуну", — говорит Усов.

Бюджет РФШ на сезон-2017 составит 600 тысяч евро. Львиная доля этой суммы уйдет на зарплаты игроков и работников клуба, а другие расходы будут покрывать партнеры Рижской футбольной школы.

Первый матч РФШ в новом сезоне проведет в воскресенье, 12 марта, против нового чемпиона страны юрмальского "Спартака". До середины мая свои домашние игры команда будет проводить на стадионе школы Ханзас.