Рига совместно с Минском претендует на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Представители Латвии и Беларуси 19 января заявили о выдвижении общей заявки на организацию ЧМ-2021.

Заявку на проведение чемпионата мира через 4 года в Беларуси обнародовали еще в августе прошлого года. А 10 января было принято решение о подаче совместной заявки от Беларуси и Латвии.

Теперь в Минск отправилась латвийская делегация в составе президента Латвийской Федерации хоккея Айгара Калвитиса, генерального секретаря федерации Виестурса Козиола и мэра Риги Нила Ушакова для презентации совместной заявки на ЧМ-2021.

Планируется, что финал, матч за бронзовые медали и полуфиналы примет Минск, а в Риге, помимо игру группового этапа, состоятся также два из четырех четвертьфиналов. Также предполагается, что в рижской группе точно сыграет сборная Финляндии, а в минской — сборная России.

Хозяин чемпионата мира 2021 года будет назван в мае на ежегодном конгрессе ИИХФ. На проведение этого турнира также претендует Финляндия.

Рига единственный раз принимала мировое первенство по хоккею в 2006 году, а Минск — в 2014 году. При этом заявка Риги еще трижды выдвигалась на проведение ЧМ. Латвия претендовала на проведение ЧМ-2016, но позже отозвала свою кандидатуру в пользу Швеции, а та проиграла в голосовании России. Латвия совместно с Данией также выдвигала заявку на проведение ЧМ-2017, но чиновники ИИХФ отдали предпочтение Германии/Франции. Затем Латвия боролась за проведение ЧМ-2018, но проиграла в голосовании Дании.

В этом году чемпионат мира пройдет сразу в двух странах — Франции (Париж) и Германии (Кельн). В 2018-м мировое первенство примет датские Копенгаген и Хернинг, в 2019-м — словацкие Братислава и Кошице, в 2020-м — швейцарские Цюрих и Лозанна.