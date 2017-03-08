Столичный футбольный клуб "Рига" сегодня официально представил нового генерального спонсора, обозначил размер бюджета и наметил план на предстоящий сезон.

В прошлом сезоне "Рига" дебютировала в высшей лиге латвийского футбола (не путать с клубом ФК "Рига", прекратившим существование в 2008 году) и заняла пятое место. В межсезонье клуб усилился опытными игроками национальной сборной (защитники Каспар Горкш и Антон Куракин, полузащитник Артур Зюзин, форвард Валерий Шабала) и молодежной (вратарь Владислав Куракин, защитник Игорь Литвинский), а также сразу четырьмя бывшими игроками "Елгавы" и "Вентспилса" (защитник Виталий Смирнов, хавы Борис Боглашкин и Андрей Ковалев, нападающий Даниил Турков). Кроме того, команду пополнили два легионера — македонский защитник Эгзон Белица и российский нападающий Хизир Апаев.

По словам генерального директора "Риги" Александра Пронина, российский миллионер Эдуард Янаков больше не является президентом "Риги". Зато достигнуто соглашение с новым генеральным спонсором — компанией Marine Services Group, специализирующейся на страховании морских рисков, юридических услугах, технических экспертизах, посредничестве при покупке и продаже морских судов.

С таким составом и бюджетом под 800 тысяч евро (другой столичный клуб РФШ вчера обнародовал цифру в 600 тысяч евро) "Рига" планирует войти в тройку.

Новый сезон "Рига" начинает в субботу матчем в гостях против "Лиепаи".