Если ВЭФ ведет борьбу за попадание в плей-офф, то дебютант лиги "Парма" проиграла абсолютно все матчи (20), два из них — в овертаймах. Побед пермская команда добивалась только в Кубке России.

В первом круге вэфовцы увезли победу из Перми со счетом 81:74. В Риге хозяева не имели серьезных проблем против аутсайдера. За две минуты до конца первой четверти разница в счете перевалила за 10 очков (22:8), а в третьей — и за 20 очков (62:41), когда Мейерис получил поддержку от Ричарда и Гадди, и к тому же рижане стали чаще попадать с дальней дистанции. Преимущество хозяев перед заключительным отрезком составляло 23 очка. "Парма" сократила отставание до "-10", но о спасении игры речи не шло.

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис после матча отметил: "Играли хорошо на протяжении 33 минут. Но в последние 7 минут действовали не собрано. А так — отлично двигали мяч, контролировали ход встречи. За последние 7 минут еще раз прошу прощения у болельщиков — мы не должны играть в такой баскетбол".

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков сказал, что "мы планировали сыграть хорошо против ВЭФа — это команда уровня плей-офф Лиги. Возможно, перенастрой сказался — не смогли расслабиться и действовать стабильно на протяжении всего матча. Допускали ошибки, которые и привели к поражению. В четвертой четверти успокоились, заиграли намного увереннее, но уже было сложно догнать соперника".

Для ВЭФа эта победа стала 11-й в 20-ти матчах, команда закрепилась на шестом месте и практически гарантировала себе участие в плей-офф. А серия поражений "Пармы" достигла 20-ти игр.

Следующий матч рижане проведут 3 апреля дома против казанского УНИКСа. До конца предварительного этапа ВЭФу осталось 4 матча.

Единая лига ВТБ

ВЭФ — Парма 91:80 (22:15, 22:17, 28:17, 19:31)

ВЭФ: Ричард 18, Мейерис 14, Громов 13, Блумс 12, Мейерс 10, Гордон 9, Гадди 7…

Парма: Самац 18, Нелюбов 15, Чернов 13, Кэллахан 11, Буланов 7…

Положение команд: ЦСКА — 19-2, Зенит — 18-3, Химки — 16-4, Локомотив-Кубань — 13-5, УНИКС — 13-8, ВЭФ — 11-9, Енисей — 10-10, Астана — 9-11, Нижний Новгород — 7-14, Автодор — 6-13, Калев — 5-16, Цмоки-Минск — 4-16, Парма — 0-20.