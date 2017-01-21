Баскетболисты рижского ВЭФа в чемпионате Единой лиги ВТБ со счетом 81:74 обыграли в Нижнем Новгороде одноименный российский клуб. Латвийский клуб с семью победами в 12-ти матчах занимают шестое место.

Матч ВЭФа и "Нижнего Новгорода" был принципиальным в том плане, что команды возглавляют латвийские тренеры — Янис Гайлитис и Артур Шталбергс (в сезоне-09/10 играл за ВЭФ), соответственно.

Начало матча осталось за "Нижним", который оторвался на 10 очков — 15:5. К концу первой четверти гости сократили отставание до четырех очков, а после второй четверти вели "+1".

Ключевой стала середина четвертой четверти. После обмена 3-очковыми опытные Янис Блумс и Армандс Шкеле реализовали свои шансы и вывели рижан вперед. Нижегородцы в решающие минуты атаковали менее успешно, допустив к тому же пять промахов с линии штрафных. Волжане прибегли к тактике умышленных фолов, но рижане были сконцентрированы.

Лабуцкас за 17 секунд до сирены реализовал обе попытки (79:74), после чего минимальные шансы "Нижнего" на спасение были потеряны в неудачной ответной атаке, сообщает пресс-служба лиги.

Выездная победа над одним из конкурентов в борьбе за плей-офф позволила ВЭФу закрепиться на шестой строчке — 7 побед при 5 поражениях. У "Нижнего" — три победы и 10-е место.

После матча главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс отметил, что "все итоги видны в протоколе — мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках. При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности".

В свою очередь, главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис сказал, что "мы сумели продемонстрировать качественный баскетбол на выезде против очень опасной команды. Нам необходимо было остановить снайперов "Нижнего" и выиграть подбор, что у нас и получилось в итоге. Обе команды были мотивированы на победу, поэтому ритм игры был немного рваным. Однако "Нижний" не смог забить сегодня 14 штрафных, что очень много по такому матчу".

Следующий матч ВЭФ проведет в Риге 29 января против "Химок".

Нижний Новгород — ВЭФ 74:81 (23:19, 21:26, 13:16, 17:20)

Нижний Новгород: Кейн 21, Бойнтон 14, Губанов 12, Зубчич 10, Томпсон 9, Попов 6…

ВЭФ: Блумс 19, Шкеле 16, Мейерс 10, Лабуцкас 9, Громов 9, Мейерис 6, Ричард 6, Хелманис 4, Гадди 2.

ЦСКА — 12-1, Локомотив-Кубань — 10-2, УНИКС — 10-3, Зенит — 10-3, Химки — 9-3, ВЭФ — 7-5, Астана — 6-7, Енисей — 5-8, Автодор — 4-8, Нижний Новгород — 3-9, Цмоки-Минск — 3-9, Калев — 2-10, Парма — 0-13.