Латвийский клуб захватил инициативу в дебюте встречи, начав с рывка 8:0. Продолжительное время рижане, но ближе к большому перерыву практически весь перевес растаял — 31:33. Более того, в третьей четверти "Цмоки" уже вел "+8", а вэфовцы сумели настичь соперника только в заключительной 10-минутке.
Благодаря своему трио в лице Яниса Блумса, Мартыньша Мейерса и Марека Мейериса, которое практически не промахивалось в заключительном отрезке, баскетболисты ВЭФа набрали в последней четверти 25 очков и одержали нелегкую победу — 72:69.
После этой победы (восьмой в чемпионате) ВЭФ вышел на 50-процентный баланс и закрепился в шестерке сильнейших команд Лиги. Следующий матч команда Яниса Гайлитиса проведет дома с лидером турнира, московским ЦСКА (12 марта).
Единая Лига ВТБ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Цмоки (Минск) — ВЭФ (Рига) 69:72 (10:20, 21:13, 19:14, 19:25)
Ц: Кудрявцев 17, Джойс 11+7 передач+5 подборов, Тростинецкий 10+6 подборов, Милошевич 10+8 подборов…
В: Блумс 19, Мейерс 14, Мейерис 11+10 подборов…
27 февраля. Минкс. Falcon Club Арена. 1020 зрителей.
ЦСКА — 16-2
Зенит — 15-3
Химки — 14-3
Локомотив-Кубань — 13-4
УНИКС — 11-2
ВЭФ — 8-8
Астана — 8-10
Енисей — 8-10
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Нижний Новгород — 6-12
Автодор — 5-12
Цмоки — 4-13
Калев — 4-13
Парма — 0-15.