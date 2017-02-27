Баскетболисты рижского ВЭФа сумели в понедельник прервать трехматчевую серию поражений в Единой Лиге ВТБ гостевой победой в Минске над местным клубом "Цмоки".

Латвийский клуб захватил инициативу в дебюте встречи, начав с рывка 8:0. Продолжительное время рижане, но ближе к большому перерыву практически весь перевес растаял — 31:33. Более того, в третьей четверти "Цмоки" уже вел "+8", а вэфовцы сумели настичь соперника только в заключительной 10-минутке.

Благодаря своему трио в лице Яниса Блумса, Мартыньша Мейерса и Марека Мейериса, которое практически не промахивалось в заключительном отрезке, баскетболисты ВЭФа набрали в последней четверти 25 очков и одержали нелегкую победу — 72:69.

После этой победы (восьмой в чемпионате) ВЭФ вышел на 50-процентный баланс и закрепился в шестерке сильнейших команд Лиги. Следующий матч команда Яниса Гайлитиса проведет дома с лидером турнира, московским ЦСКА (12 марта).

Единая Лига ВТБ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Цмоки (Минск) — ВЭФ (Рига) 69:72 (10:20, 21:13, 19:14, 19:25)

Ц: Кудрявцев 17, Джойс 11+7 передач+5 подборов, Тростинецкий 10+6 подборов, Милошевич 10+8 подборов…

В: Блумс 19, Мейерс 14, Мейерис 11+10 подборов…

27 февраля. Минкс. Falcon Club Арена. 1020 зрителей.

ЦСКА — 16-2

Зенит — 15-3

Химки — 14-3

Локомотив-Кубань — 13-4

УНИКС — 11-2

ВЭФ — 8-8

Астана — 8-10

Енисей — 8-10

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Нижний Новгород — 6-12

Автодор — 5-12

Цмоки — 4-13

Калев — 4-13

Парма — 0-15.