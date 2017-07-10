Латвийская теннисистка сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге и такой же была "посеяна" на лондонском турнире. На пути в 1/8 финала она обыграла белоруску Саснович (89-й рейтинг), канадку Абанда (142-я) и итальянку Джорджи (86-я). Два первых матча продолжались по три сета, против итальянки — дважды по 7:5.

Таким образом, на первой неделе турнира Остапенко (чемпионка юниорского "Уимблдона-2014") впервые за три года выступлений на взрослом уровне прошла в четвертый круг "Уимблдона" и выдала победную серию из десяти игр на "мэйджорах".

Элина Свитолина проводит свой самый успешный сезон в карьере. Харьковчанка выиграла 4 титула, стоит 5-й в рейтинге WTA (начинала год 14-й), а в Лондоне имеет 4-й "посев". В первых кругах она прошла австралийку Барти (56-я), итальнку Скьявоне (72-я) и немку Витхефт (65-я), обыгрывая всех соперниц в двух партиях. Украинка, как и Остапенко, впервые в карьере добралась до 1/8 финала на "Уимблдоне", а на других "мэйджорах" прежде два раза выступала в четвертьфиналах.

Ранее между собой 20-летняя Остапенко и 22-летняя Свитолина не встречались. Их матч состоялся на корте №12 и начался в 13.30 по латвийскому времени. Дебют остался за рижанкой. В первом же гейме чемпионка "Ролан Гаррос" заработала брейк и его реализовала, а позже повела 2:0.

Первое очко украинка набрала на своей подаче в третьем гейме, а в следующем первая ракетка Латвии после 30:30 выиграла два розыгрыша подряд и вновь закрепила перевес — 3:1. В пятом гейме Елена имела 40:15 на чужой подаче и вновь использовала брейк-пойнт — 4:1.

Первые проблемы на своей подаче возникли у Остапенко в шестом гейме — 15:40. Счет она сравняла, но гейм все же отдала — 4:2. Вскоре ее преимущество сократилось до минимума — 4:3. В восьмом гейме Остапенко вела 40:15, однако позволила сопернице добраться до брейк-пойнта. В этот трудный момент Елена не дрогнула, отыграла брейк-пойнт и взяла очко — 5:3. А в девятом гейме украинка снова отдала свою подачу — 6:3 в пользу Остапенко за 36 минут. Свитола же впервые проиграла партию на нынешнем турнире.

Второй сет начался с того, что у латвийской теннисистки возникли сложности на подаче (15:30). Остапенко почти выправила положение, но стартовый гейм остался все же за Свитолиной. В ближайшем гейме Елена отыгралась, следом взяла и второе очко — 2:1. Затяжным получился пятый гейм, в котором несколько раз было "ровно", а украинка имела брейк-пойнты. В нужный момент подача не подвела Елену — 3:2.

Ключевой брейк Остапенко сделала в шестом гейме, а после седьмого оказалась в шаге от победы во всем матче — 5:2. Точку в поединке Елена могла поставить в девятом гейме на своей подаче, но не использовала два матч-бола и отдала сопернице очко (5:4). Затем Свитолина не только сравняла счет, но и еще раз реализвала брейк — 6:5 в пользу Элины. На это Остапенко ответила своим брейком — 6:6.

На тай-брейке после 1:1 Свитолина ушла вперед на "+2" (3:1). А спустя несколько минут уже Остапенко перехватила лидерство (5:4) и довела матч до победы — 8:6! Победная серия рижанки на турнирах "Большого шлема" достигла 11-ти игр.

В четвертьфинале Остапенко сыграет либо с американкой Винус Уильямс (10-й "посев"), либо с хорваткой Аной Конюх (27-й).

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10 июля. 1/8 финала. Корт №12

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Элина Свитолина (Украина, 4) 6:3 7:6 (8:6)

4 — эйсы — 5

8 — двойные ошибки — 4

60/100 (60%) — процент 1-й подачи — 40/80 (50%)

41/60 (68%) — очки на 1-й подаче — 24/40 (60%)

12/40 (30%) — очки на 2-й подаче — 14/40 (35%)

6/7 (86%) — очки у сетки — 1/1 (100%)

6/10 (60%) — брейки — 4/15 (27%)

42 — виннерсы — 14

39 — невынужденные ошибки — 14

95 — всего очков — 85

Время матча — 1:43.