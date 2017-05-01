По итогам предварительного этапа "ВЭФ-Рига" занял 7-е место (+11-13) и второй раз в истории пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ. Тогда как "Зенит" финишировал вторым (+21-3), а его победная серия берет начало с середины декабря и составляет 16 матчей. В регулярном чемпионате-16/17 в обоих встречах победил питерский клуб — 90:76 дома в октябре и 82:73 в Риге в феврале.

Быстрый стиль, активная ротация, агрессия Сергея Карасева (8 очков) и 62% с игры обеспечили "Зениту" 26 очков и "+11" по итогам первой четверти. В оставшееся время ВЭФ боролся с фаворитом на равных и при более удачном старте мог бы рассчитывать на большее.

Во втором отрезке включился лидер рижан Янис Блумс, который трижды забил из-за дуги. Примеру капитана последовали Антропс и Ричард: к большому перерыву выровнявшие игру рижане подтянулись до "-9". ВЭФ удержался в ритме соперника и в третьей 10-минутке. "Зениту" по ходу отрезка удавалось отрываться до 14 и 18 очков, но гости не рассыпались, использовали свои шансы и сохранили шансы на успех перед заключительной четвертью (73:62).

Вдохновленный "трешкой" с фолом в исполнении Блумса ВЭФ к середине четвертой четверти впервые за долгое время избавился от двузначного отставания (76:83). После этого Василий Карасев бросил в бой Марковича и Тимму, а героем матча стал Харпер, который набрал 5 очков за 14 секунд, включая попадание из-за дуги и данк в быстрой атаке. Отодвинув соперника на привычное расстояние (90:76), российский клуб провел оставшиеся минуты с максимальной концентрацией.

Главный тренер "ВЭФовцев" Янис Гайлитис после матча выразил недовольство низким процентом попадания с линии штрафных у своей команды.

"Не очень хорошо сыграли в защите, особенно в начале матча, когда проигрывали много подборов на своем щите. "Зенит" подобрал мяч под нашим кольцом 17 раз. Но самое главное, что игроки не могут так плохо бросать штрафные во время плей-офф. Промахнулись 17 раз из 29 бросков. Думаю, даже Шакил О’Нил в свое время не бросал так плохо. Не верю, что у нас пять Шакилов в команде. Однако же боролись, показали характер и продолжим бороться в следующей игре", — передает слова Гайлитиса официальный сайт Лиги ВТБ.

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев отметил: "Приятно, что выиграл первый матч в плей-офф, это совершенно другой накал, другие нервы. Многое не получилось, было много недоработок. Мы полностью изучили соперника, но не дорабатывали в защите, а в нападении при преимуществе в 15 очков шла фаза расслабления, за что ВЭФ нас тут же наказывал".

Второй матч серии пройдет 3 мая также в Санкт-Петербурге, третий — 6 мая в Риге.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Первый матч

Зенит — ВЭФ-Рига 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19)

Зенит: Уайт 18, Харпер 15, Карасев 14, Маркович 13 + 11 передач, Тимма 9…

ВЭФ: Блумс 16, Мейерис 12, Громов 5…

"Зенит" ведет в серии — 1-0