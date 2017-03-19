Встреча двух соседей по турнирной таблице и команд, замыкающих Топ-8, проходила в напряженной и равной борьбе. В четвертую четверть ВЭФ зашел с символическим преимуществом в 2 очка, но в самый нужный момент у латвийского клуба активизировалась снайперская бригада. Янис Блумс сперва получил право на три штрафных, затем дважды из-за дуги забил Гинтс Антропс.

Этот порыв новыми "трехами" поддержали Кристофер Ричард и Арнас Лабуцкас. Перевес хозяев стал двузначным, и тут последовали еще два дальних попадания Блумса. "Астана" отчаянно сопротивлялась, но такое отставание уже не отыграла. ВЭФ взял реванш у клуба из Казахстана за поражение в первом круге в октябре в Астане (64:66).

Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис после матча отметил: Благодарен своим игрокам — они сегодня сражались. Благодаря этому выиграли подбор, что стало важным фактором. Неплохо сыграли в защите. В атаке не все получалось, но в нужный момент забили свои броски. Использовали проблемы "Астаны" с ротацией, когда их лидеры нагрузились фолами. В итоге в четвертой четверти мы были свежее и смогли совершить ускорение".

Главный тренер "Астаны" грек Илиас Папатеодору сказал, что ожидали, что матч получится непростым, знали насколько силен наш соперник. Проблема была в том, что неделю назад мы играли в кубке Казахстана и легионеры в этих матчах участия не принимали, немного выбились из ритма. Но ВЭФ сегодня в решающий момент забил сложные броски — их лидер Янис Блумс внес весомый вклад в итоговый успех. Готовились к этому, но не смогли ответить".

Рижане после победы над "Астаной" вновь вышли на нейтральный баланс — 9 побед при девяти поражениях. ВЭФовцы поднялись на шестое место, оказавшись выше "Енисея" (9-10) и "Астаны" (9-11).

До конца чемпионата ВЭФу осталось провести 6 матчей. Ближайший команда сыграет 26 марта в Таллине против "Калева", идущего предпоследним.

ВЭФ — Астана 73:62 (14:13, 11:11, 18:17, 30:21)

ВЭФ: Блумс 18, Ричард 17, Мейерс 9, Лабуцкас 8, Мейерис 8, Антропс 6…

Астана: Лоури 16, Одом 14, Миллер (10), Крубалли 10, Пономарев 9…

Положение команд: ЦСКА — 18-2, Зенит — 17-3, Химки — 16-3, Локомотив-Кубань — 13-4, УНИКС — 12-8, ВЭФ — 9-9, Енисей — 9-10, Астана — 9-11, Автодор — 6-12, Нижний Новгород — 6-14, Цмоки-Минск — 4-14, Калев — 4-15, Парма — 0-18.