Рижская футбольная школа (РФШ) подтвердила информацию о покупке защитника сборной Латвии Каспарса Дубры. Это уже второй игрок национальной команды, пополнивший ряды столичного клуба этим летом. На прошлой неделе контракт с РФШ подписал Александр Цауня.

Дубра стал игроком БАТЭ в феврале 2015 года. За клуб из Борисова он провел 42 матча (9 — в Лиге чемпионов) и забил 5 голов. В 2015 и 2016 годах вместе с БАТЭ латвийский футболист становился чемпионом Беларуси, в 2015-м выиграл еще и национальный кубок.

В августе прошлого года 26-летний Дубра получил тяжелую травму колена и почти год не играл. В июле защитник восстановился и начал тренироваться в общей группе, но уже через два дня борисовчане разорвали с ним контракт по взаимной договоренности.

Дубра — второй футболист сборной, пополнивший ряды РФШ этим летом. Ранее в столичную команду перебрался и Александр Цауня (на фото), который из-за проблем со здоровьем так и не раскрыл весь свой потенциал в московском ЦСКА.

РФШ занимает предпоследнее седьмое место в чемпионате Латвии. В 12 матчах команда набрала 16 очков. У "Спартака" из Юрмалы, возглавляющего таблицу, 25 баллов.