Ранее Остапенко и Касаткина встречались дважды и оба раза верх брала рижанка (в Трнаве-2015 и Истбурне-2016). Никому из них до сих пор не удавалось и обзавестись первым титулом, хотя для Алены это был уже третий финал в карьере, тогда как Дарья дошла до решающего поединка на таком уровне впервые.
Jelena Ostapenko and @DKasatkina walk out for the @VolvoCarOpen Final! pic.twitter.com/kdSXO380B9— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Касаткина сразу дала понять, что намерена взять первый титул с первого раза.
Ostapenko will serve to begin @VolvoCarOpen Final vs @DKasatkina! pic.twitter.com/IyKXeyuUjM— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Уступив еще один розыгрыш, Остапенко включилась, заиграла активно и сравняла счет (30-30).
Smooth touch from Ostapenko! 👌 #VolvoCarOpen pic.twitter.com/wSOt2BmNhE— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
В итоге Алена взяла свою подачу, как следом и соперница. Дальше они продолжили в том же духе, а латвийская теннисистка продемонстрировала вот такой замечательный бэкхенд.
Ostapenko nails the backhand down the line! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/BqR6slfwEt— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
В пятом и шестом геймах соперницы обменялись брейками, причем Остапенко удалось его реализовать только с пятой попытки. А дальше Алена стала непозволительного много ошибаться. Во всяком случае делала она это чаще своей оппонентки и в итоге проиграла три гейма подряд. Вот так Дарья завершила партию, здорово приняв и дождавшись ошибки латвийской теннисистки по длине — 3:6.
What a return! 💪@DKasatkina takes the first set 6-3! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/y7pxtGvxOw— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Следующий сет начался в ровном темпе, как и предыдущий — теннисистки поочередно взяли свои первые подачи. В третьем гейме при 40-0 на подаче Касаткиной Остапенко продемонстрировала отличный форхенд.
Wonderful forehand from Ostapenko! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/2wQBLrk4C7— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Алена попыталась играть активно, выходить к сетке, однако Дарья была к этому готова и уверенно взяла очко не только на своей подаче (2:1), но и следом оформила брейк. Точнее, здесь очко сопернице Остапенко подарила сама, наделав кучу ошибок и завершив гейм двойной — 1:4.
В шестом гейме Касаткина играет уже более расковано, делает укороченный, Остапенко успевает и четко играет слева по линии.
Ostapenko is still fighting! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/lZED5YYpCu— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
И тем не менее Алена уступает и этот гейм после активной игры Касаткиной и точного удара россиянки справа кроссом — 1:5 и пятый реализованный брейк-пойнт из семи возможных.
.@DKasatkina is serving for the @VolvoCarOpen title! pic.twitter.com/CMuR7yovzB— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Следующий гейм стал последним. При счете 40-15 на подаче соперницы Остапенко неточно сыграла на приеме кроссом и проиграла матч за 67 минут — 1:6.
First #WTA Title!@DKasatkina races past Ostapenko 6-3, 6-1 to win @VolvoCarOpen! pic.twitter.com/yYmKy299Qp— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
В итоге Касаткина, игравшая сегодня более стабильно, сумела выиграть свой первый значимый в карьере титул с первой же попытки, тогда как Остапенко довольствовалась третьим финалом. Турнир в Чарльстоне принес латвийской теннисистке 305 рейтинговых пунктов и позволил заработать гонорар в размере 70,5 тысяч долларов.
По окончании финального матча прошло традиционное награждение, Остапенко признала, что в этот прекрасный день она не показала всего того на что действительно способна, поблагодарила всех причастных к проведению турнира в Чарльстоне и в завершение речи высказала надежду, что в будущем еще сыграет здесь в финале и будет там выглядеть намного лучше.
"Hopefully next time I can play better here" -Ostapenko #VolvoCarOpen pic.twitter.com/f6jmtc1xCF— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Дарья Касаткина отметила следующее: "Прежде всего, я хочу поздравить Алену с хорошим турниром и пожелать ей удачи в новых стартах. Спасибо тебе, Владо, за отличные подсказки по ходу матча. Спасибо всей моей команде. Хочу поблагодарить всех спонсоров, судей, болбоев, организаторов, всех, кто приходил и следил за матчами. Спасибо всем, я вас люблю!" — сказала Касаткина на церемонии награждения и расплакалась.
.@DKasatkina fights back the tears during champion's speech #VolvoCarOpen pic.twitter.com/g5SW68mjMD— WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Volvo Car Open-2017. Финал:
Алена Остапенко (Латвия ) — Дарья Касаткина (Россия) 3:6, 1:6
25 из 44 = 57% Попадание первой подачи 42 из 57 = 74%
13 из 25 = 52% Выигрыш первой подачи 29 из 42 = 69%
6 из 19 = 32% Выигрыш второй подачи 7 из 15 = 47%
1 Эйсы 1
1 Двойные ошибки 2
21 из 57 = 37% Очки, выигранные на приеме 25 из 44 = 57%
1 из 5 = 20% Реализация брейк-пойнтов 5 из 7 = 71%
40 Все выигранные очки 61
Продолжительность — 1 час 7 минут.
9 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл". Корт Вольво Кар Стэдиум (покрытие — грунт).