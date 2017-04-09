Ранее Остапенко и Касаткина встречались дважды и оба раза верх брала рижанка (в Трнаве-2015 и Истбурне-2016). Никому из них до сих пор не удавалось и обзавестись первым титулом, хотя для Алены это был уже третий финал в карьере, тогда как Дарья дошла до решающего поединка на таком уровне впервые.

Касаткина сразу дала понять, что намерена взять первый титул с первого раза.

Уступив еще один розыгрыш, Остапенко включилась, заиграла активно и сравняла счет (30-30).

В итоге Алена взяла свою подачу, как следом и соперница. Дальше они продолжили в том же духе, а латвийская теннисистка продемонстрировала вот такой замечательный бэкхенд.

В пятом и шестом геймах соперницы обменялись брейками, причем Остапенко удалось его реализовать только с пятой попытки. А дальше Алена стала непозволительного много ошибаться. Во всяком случае делала она это чаще своей оппонентки и в итоге проиграла три гейма подряд. Вот так Дарья завершила партию, здорово приняв и дождавшись ошибки латвийской теннисистки по длине — 3:6.

Следующий сет начался в ровном темпе, как и предыдущий — теннисистки поочередно взяли свои первые подачи. В третьем гейме при 40-0 на подаче Касаткиной Остапенко продемонстрировала отличный форхенд.

Алена попыталась играть активно, выходить к сетке, однако Дарья была к этому готова и уверенно взяла очко не только на своей подаче (2:1), но и следом оформила брейк. Точнее, здесь очко сопернице Остапенко подарила сама, наделав кучу ошибок и завершив гейм двойной — 1:4.

В шестом гейме Касаткина играет уже более расковано, делает укороченный, Остапенко успевает и четко играет слева по линии.

И тем не менее Алена уступает и этот гейм после активной игры Касаткиной и точного удара россиянки справа кроссом — 1:5 и пятый реализованный брейк-пойнт из семи возможных.

Следующий гейм стал последним. При счете 40-15 на подаче соперницы Остапенко неточно сыграла на приеме кроссом и проиграла матч за 67 минут — 1:6.

В итоге Касаткина, игравшая сегодня более стабильно, сумела выиграть свой первый значимый в карьере титул с первой же попытки, тогда как Остапенко довольствовалась третьим финалом. Турнир в Чарльстоне принес латвийской теннисистке 305 рейтинговых пунктов и позволил заработать гонорар в размере 70,5 тысяч долларов.

По окончании финального матча прошло традиционное награждение, Остапенко признала, что в этот прекрасный день она не показала всего того на что действительно способна, поблагодарила всех причастных к проведению турнира в Чарльстоне и в завершение речи высказала надежду, что в будущем еще сыграет здесь в финале и будет там выглядеть намного лучше.

Дарья Касаткина отметила следующее: "Прежде всего, я хочу поздравить Алену с хорошим турниром и пожелать ей удачи в новых стартах. Спасибо тебе, Владо, за отличные подсказки по ходу матча. Спасибо всей моей команде. Хочу поблагодарить всех спонсоров, судей, болбоев, организаторов, всех, кто приходил и следил за матчами. Спасибо всем, я вас люблю!" — сказала Касаткина на церемонии награждения и расплакалась.

Volvo Car Open-2017. Финал:

Алена Остапенко (Латвия ) — Дарья Касаткина (Россия) 3:6, 1:6

25 из 44 = 57% Попадание первой подачи 42 из 57 = 74%

13 из 25 = 52% Выигрыш первой подачи 29 из 42 = 69%

6 из 19 = 32% Выигрыш второй подачи 7 из 15 = 47%

1 Эйсы 1

1 Двойные ошибки 2

21 из 57 = 37% Очки, выигранные на приеме 25 из 44 = 57%

1 из 5 = 20% Реализация брейк-пойнтов 5 из 7 = 71%

40 Все выигранные очки 61

Продолжительность — 1 час 7 минут.

9 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл". Корт Вольво Кар Стэдиум (покрытие — грунт).