Президент РФБ Андрей Кириленко уверен, что Латвия будет не против проведения женского чемпионата Европы-2019 по баскетболу совместно с Россией.

По мнению Кириленко, "проведение турнира в двух странах — это абсолютно нормально. Сборная твоей страны играет у себя, и к ней будет повышенное внимание. Выступление своей команды всегда вызывает интерес. А вот собрать зрителей на другую группу будет непросто. Поэтому наличие со-организатора выглядит логичным. Конечно, будем обсуждать варианты".

"Полагаю, что та же Латвия, тем более что мы соседи, будет не против провести турнир вместе с Россией… Отмечу, что Россия хочет провести групповой турнир и плей-офф чемпионата Европы. Вариант только с группой нам не интересен. На мой взгляд, России необходим полноценный чемпионат Европы", — цитирует Кириленко агентство "Р-Спорт".

За проведение женского чемпионата Европы-2019 по баскетболу Латвия конкурирует с Израилем, Россией и Сербией. В начале марта LBS подал заявку на организацию матчей группового этапа (в двух группах) и двух игр плей-офф.

Ранее чиновники в "FIBA Europe" заявили, что ЧЕ-2019 пройдет в двух странах, а окончательное решение будет принято 24 июня в Праге.

Латвия и Израиль претендуют только на проведение группового этапа и двух матчей плей-офф, тогда как Сербия и Россия — на все решающие финальные матчи чемпионата.

Латвия принимала женский чемпионат Европы по баскетболу летом 2009 года. Матчи тогда проходили в Риге, Лиепае и Валмиере. А в 2015-м в Риге проходил групповой этап мужского Евробаскета с участием шести сборных.

В 2016 и 2017 годах в Латвии не проводится ни одного чемпионата европейского или мирового уровня ни в одном из возрастов.