В воскресенье, 15 января, в Сигулде завершился шестой этап Кубка мира-2016/17 по санному спорту. Последней дисциплиной была эстафета, которая осталась за россиянами, взявшими в последний день соревнований еще три первых места.

Сперва россияне одержали двойную победу в одноместных санях у мужчин, где первое место занял Семен Павличенко, а серебро завоевал лидер Кубка мира Роман Репилов, уступивший соотечественнику 0,141 секунды. Призовую тройку замкнул австриец Вольфганг Киндль.

Мог рассчитывать на призовое место здесь и латвиец Инарс Кивлиниекс, который после первой попытки занимал второе место, но в итоге он занял общую шестую строчку, уступив Павличенко 0,382 секунды. Следом на 7-м месте расположился Артур Дарзиниекс и замкнул десятку сильнейших еще один латвийский саночник Рикс Кристенс Розитис.

Затем россияне отпраздновали победу в мужском и женском спринте, где сильнейшими стали Роман Репилов и Татьяна Иванова соответственно. И только в санях-двойках первенство осталось за немцами Тони Эггертом и Сашей Бенекеном, а латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калныньш, как и днем ранее, остались на втором месте.

Эстафету, в которой приняли участие 13 команд, также выиграли россияне в составе — Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков / Юрий Прохоров. Всего на 0,017 секунды они опередили сборную Германии (Натали Гейзенбергер, Феликс Лох, Эггерт / Бенекен). А третье место в борьбе с американцами довольно уверенно взяла латвийская команда, за которую на сей раз выступали Элиза Цауце, Инарс Кивлиниекс, а также двойка Оскар Гудрамович / Петерис Калныньш.

Санный спорт. Кубок мира-2016/17. 6-й этап (Сигулда, 15 января). Эстафета.

1. Россия — 2.13,178.

2. Германия — 2.13,195.

3. Латвия — 2.13,596.

4. США — 2.13,932…