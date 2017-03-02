Еще ранее, 8 февраля, внеочередной конгресс IBU предложил добровольно отказаться Союзу биатлонистов России (СБР) от проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени из-за "несоответствия страны кодексу Всемирного антидопингового агентства" (WADA). СБР отказался от такой идеи, хотя в конце прошлого года и вынужден был уступить права на проведение мартовского этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и юношеского чемпионата мира-2017 года в Острове (Псковская Область).

СБР настаивает на нелегитимности такого решения и рассматривает возможность оспорить его в суде. Причем не в спортивном, а в гражданском, поскольку в возникшем деле, помимо этической и юридической, присутствует также имущественная составляющая. Тюмень уже потратила деньги на заявку на проведение чемпионата, понесла затраты на реконструкцию стадиона и подготовку к турниру.

Другая новость касается санного спорта и обрадует латвийских болельщиков. Чемпионат Европы 2018 года по этому виду спорта с 28 по 29 января пройдет в Сигулде, сообщает пресс-релиз FIL.

Примечательно, что этот турнир станет последним стартом перед зимней Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Именно там и пройдет последняя проверка сил национальных команд перед главными стартами четырехлетия. Кстати, перед Играми-2014 в Сочи Сигулда также принимала европейский чемпионат.

Всего в будущем сезоне-2017/2018 пройдет девять этапов Кубка мира, первый из которых примет австрийский Инсбрук (18-19.11.2017). Потом ожидаются два немецких этапа (Винтерберг и Альтенберг), а в конце года саночники переедут в Северную Америку, где также состоятся два старта (канадский Калгари и американский Лейк-Плэсид). Календарь 2018 года по традиции откроет этап Кубка мира в Кенигзее (Германия), затем эстафету примут немецкий Оберхоф и норвежский Лиллехаммер. Последний этап Кубка мира, который одновременно будет являться чемпионатом Европы, состоится в Сигулде (28-29.01.2018).

Последним стартом сезона для саночников станут Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане (с 9 по 25 февраля).