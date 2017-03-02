Матч начался с обмена любезностями: Алена и Мэдисон никак не могли взять очки на своей подаче, брейк следовал за брейком. Так продолжалось до седьмого гейма, в котором Остапенко наконец-то вышла вперед (4:3), а в 12-м ей удалось реализовать четвертый брейк-пойнт и завершить сет в свою пользу — 7:5.

Во второй партии было похожее начало (2:2), а потом латвийской теннисистке удалось взять очко на подаче американки. Бренгл ответила брейком в девятом гейме, однако последнее слово осталось за Остапенко — 6:4.

Отметим, что Алена в этом матче допустила целых 11 двойных ошибок. Следующей соперницей Остапенко в четвертьфинале станет украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA, 50), которая может и не простить такое количество ляпов

Алена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Бренгл (США) 7:5, 6:4

43 из 83 = 52% Попадание первой подачи 45 из 68 = 66%

25 из 43 = 58% Выигрыш первой подачи 19 из 45 = 42%

15 из 40 = 38% Выигрыш второй подачи 8 из 23 = 35%

1 Эйсы 0

11 Двойные ошибки 3

41 из 68 = 60% Очки, выигранные на приеме 43 из 83 = 52%

8 из 14 = 57% Реализация брейк-пойнтов 6 из 13 = 46%

81 Все выигранные очки 70

Продолжительность - 1 час 34 минуты

2 марта. Акапулько. "Фэйрмонт Акапулько Принсес Корт". 4-й корт (покрытие — хард).