15-кратный чемпион страны футбольный клуб "Сконто" не сумел получить лицензию-В, которая дает право выступать в первой лиге национального чемпионата (второго по силе дивизиона), сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола.

Лицензирование прошли 14 из 15 участников предстоящего сезона в первой лиге. Единственным клубом, который не получил лицензию, оказался "Сконто". Причина отказа — невыполнение многих критериев (в т.ч. финансовых, связанных с инфраструктурой, а также с персоналом и администрацией), а также на основании параграфа 47 Правил лицензирования клубов, в котором говорится: "лицензия не может быть предоставлена, если в отношении клуба начат процесс неплатежеспособности".

Прошлый сезон "Сконто" впервые оказался вне высшей лиги (клуб по тем же причинам не сумел получить лицензию-А), а в чемпионате страны среди команд первой лиги занял 8 место в конкуренции 15 команд.

