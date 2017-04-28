Еще в ноябре прошлого года футбольный клуб "Сконто" обратился в суд с заявлением о своей неплатежеспособности. А теперь администратор неплатежеспособности на конгрессе Латвийской футбольной федерации объявил о том, что клуб будет выставлен на продажу. В пакете предлагается приобрести товарный знак, принадлежащих клубу на данный момент игроков, но не долги. Правда, сумму называть не стал.

"Сконто" является 14-кратным чемпионом Латвии и восьмикратным обладателем Кубка страны. Из-за образовавшихся долгов клуб в 2016 году не получил лицензию участника высшей лиги и был переведен во второй по силе дивизион национального первенства (1-я лига).