Первые два матча, которые прошли на площадке "Сперс", хозяева выиграли и повели в серии 2-0. Однако у себя дома "Гриззлиз"сумели ответить тем же и счет сравнялся. Пятый матч прошел этой ночью в Сан-Антонио и команде Бертанса удалось взять верх.

Только в начале встречи "Мемфис" вел в счете, а с середины первой четверти вперед вышли баскетболисты "Сан-Антонио" и с каждым игровым отрезком наращивали свое преимущество. Финальная сирена зафиксировала перевес "шпор" со счетом 116:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Давис Бертанс отыграл почти 14 минут и тремя набранными очками тоже внес свой вклад в общую победу. Кроме того, латвийский форвард сделал 3 подбора и отдал одну результативную передачу.

Таким образом, в серии (3-2) снова повел "Сперс". Шестой матч противостояния состоится на площадке "Мемфиса" 27 апреля.

А вот в серии между "Хьюстон Рокетс" и "Оклахома-Сити Тандер" все закончено. "Ракетам" понадобилось только пять матчей чтобы доказать свое превосходство над командой, за которую выступает один из лучших игроков сезона Расселл Уэстбрук. В поединке, ставшем последним в этом противостоянии, "Хьюстон" добился успеха со счетом — 105:99, даже несмотря на 47 очков и 11 подборов Уэстбрука. И всего одной передачи ему не хватило до оформления очередного трипл-дабла.

НБА-2016/17. Плей-офф. 1/8 финала — Запад. 5-й матч

Сан-Антонио Сперс — Мемфис Гриззлиз 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)

СС: Леонард — 28, Миллз — 20, Паркер — 16, Олдридж — 12, Ли — 11, Джинобили — 10…

МГ: Конли — 26, Марк Газоль — 17, Эннис — 11, Грин — 11, Картер — 10…

Счет в серии: 3-2.



Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)

ХР: Харден — 34+8 подборов, Л. Уильямс — 22+5 подборов, Беверли — 15+8 подборов, Илариу — 14+7 подборов…

ОТ: Уэстбрук — 47+11 подборов+9 передач, Абринес — 11, Грант — 11+5 подборов, Оладипо — 10+6 подборов, Гибсон — 10+8 подборов…

Счет в серии: 4-1.

