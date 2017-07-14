Предполагается, что Балцерс сезон начнет в фарм-клубе "Шаркс" — "Сан-Хосе Барракуда" из АХЛ, где два предыдущих сезона отыграл другой латвийский нападающий Никита Евпалов (в это межсезонье заключил проверочный контракт с рижским "Динамо").

Рудолфс Балцерс был задрафтован "Сан-Хосе" в 2015 году под общим 142-м номером. Предыдущий сезон отыграл в WHL (лига Западного побережья) за "Камлупс Блэйзерс", в котором в 66 матчах набрал 77 (40+37) очков и был признан лучшим дебютантом Западной конференции WHL. В шести матчах плей-офф в активе нападающего — 2 шайбы и одна результативная передача.

Свою карьеру Балцерс начинал в Норвегии, в 2015 и 2016 годах в составе "Ставангер Ойлерс" становился чемпионом Норвегии. Выступал за юниорскую и молодежные сборные Латвии, за взрослую национальную команду Латвии пока не дебютировал.