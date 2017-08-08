Хоккеисты рижского "Динамо" одержали первую победу в четырех предсезонных матчах. После трех поражений в Минске столичный клуб отправился на проверочный турнир в немецкий Кессель, где одолел братиславский "Слован" — 3:2.

Динамовцы отлично начали матч. Гинт Мейя уже на второй минуте открыл счет после передач Эрика Шевченко и Кришьяниса Редлиха. "Слован" быстро отыгрался благодаря точному броску Яна Бухтеле, но во втором периоде рижская команда снова вышла вперед — Дэнни Кристо реализовал численное большинство. На 32-й минуте Шевченко увеличил преимущество "Динамо", и хотя Павол Скалицки в третьем периоде сократил отставание "Слована", Сандис Озолиньш одержал первую победу в качестве главного тренера рижан.

Кстати, в матче против "Слована" в составе рижан дебютировал новый легионер — Ти Джей Гальярди. Центральный нападающий быстро освоился в коллективе. Голевая передача на Шевченко во втором периоде — лучшее тому доказательство.

Пожалуй, Гальярди — самый известный из всех североамериканских игроков, подписанных генеральным менеджером "Динамо" Гиртом Анкипансом этим летом. За плечами 29-летнего хоккеиста почти 350 игр в НХЛ, неплохая статистика в "Колорадо", "Сан-Хосе", "Калгари" и "Виннипеге". Всего в НХЛ он забросил 44 шайбы и отдал 61 результативную передачу. Есть у него и опыт выступления в Европе. Два года назад он перебрался в Швецию, а прошлый сезон провел в КХЛ, играя за хорватский "Медвешчак" и нижнекамский "Нефтехимик".

На Кубке WINGAS в Кесселе динамовцы должны провести еще два матча. Уже завтра команда Озолиньша сыграет против "Витязя". В четверг соперником рижан будет местный клуб из второй немецкой лиги. Десятый чемпионат КХЛ стартует 21 августа.