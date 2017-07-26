На женском чемпионате мира по баскетболу среди юниорок сборная Латвии U-19 в драматическом матче в 1/8 финала уступила сверстницам из Австралии — 56:61 (13:8, 9:18, 14:13, 20:22). В случае выхода в четвертьфинал, юниорки могли стать первой в истории командой из Латвии, кто добрался бы до этой стадии на мировых первенствах.

На ЧМ в Италии баскетболистки юниорской сборной Латвии под руководством Айнара Чуксте начали поражением от француженок (60:69), затем была победа над Южной Кореей (69:61) и проигрыш Канаде (70:74). Победителем группы стала сборная Канады (3-0), второе место — у Франции (2-1), третье — у Латвии (1-2), последнее — у Южной Кореи (0-3).

Австралийки же в плей-офф вышли со второго места в группе (2-1). В 2013 и 2015 годах на ЧМ сборная Австралии U-19 завоевала бронзовые медали, а в 1993-м становилась чемпионом мира по этому возрасту.

Матч 1/8 финала латвийские баскетболистки начали собранно, по ходу первой четверти заработав 5-очковый перевес, а на 14-й минуте добившись и "плюс 7" (17:10). Австралийки рывком 8:0 перехватили лидерство, и после первой половины игры вели 26:22.

В третьей четверти сборная Австралии впервые оторвалась на "+9" (37:28), но на последних секундах четверти юниоркам Латвии удалось набрать 6 очков подряд и сократить отставание до 36:39.

В 4-й четверти австралийки несколько раз имели "+5", но сборная Латвии каждый раз приближалась на расстояние одного точного броска. Наконец, за 140 секунд основного времени Латвия оказалась впереди — 51:49. Соперницы ответили 4 очками подряд от Шелли, но Розентале сравняла счет — 53:53.

На 40-й минуте Розентале реализовала один штрафной из двух, австралийки вырвались вперед на 3 очка — 59:56. В своей предпоследней атаке латвийские баскетболистки ошиблись в передаче, и за оставшиеся 8 секунд уже не смогли спасти матч — 56:61.

У сборной Латвии 16 очков набрала Мара Моте, 14 — капитан Дигна Страутмане (плюс 12 подборов), 12 — Янета Розентале. У австралиек 17 очков в активе Эзи Магбегор.

Сборная Латвии продолжит выступления в утешительном турнире за 9-16-е места против сборной Мали. А сборная Австралии в 1/4 финала сыграет со сборной России, которая разгромила африканок со счетом 90:66.