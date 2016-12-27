В Риге в 19-й раз проходит ставший уже традиционным Кубок Рижской Думы по гандболу. В первом туре сборная Латвии со счетом 23:20 (13:9) обыграла белорусов.

В первом тайме перевес сборной Латвии на 11-й минуте составлял 3 мяча (4:1), а за последующие семь минут удвоился — до 8:2. В дальнейшем разница в пользу хозяев держалась в пределах 2-4-х мячей, и лидерства латвийские гандболисты так ни разу и не упустили.

У Латвии по 4 мяча забросили Янис Павлович, Раймондс Трифановс и Марис Вершаковc, у белорусов по 4 мяча — у Сергея Шиловича и Владислава Кулеша.

Таким образом, сборная Латвии взяла у сборной Беларуси реванш за поражение в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2017.

В другом матче первого тура сборная России взяла верх над сборной Египта — 24:23 (12:16), вырвав победу на последней минуте.

28 декабря Латвия сыграет с Россией, а 29-го — с Египтом. Все матчи проходят в Рижском Олимпийском спортивном центре.

Стоит отметить, что сборные Беларуси, России и Египта являются участниками ЧМ-2017 (в январе пройдет во Франции), поэтому турнир в Риге является для них хорошей проверкой готовности.

Кубок Рижской Думы по гандболу проводится в 19-й раз. В предыдущие годы гандболисты Латвии девять раз выигрывали трофей, последний раз — в 2014-м после восьмилетнего перерыва. В 2015-м хозяева заняли второе место, а победили россияне. За все время в рижском турнире принимали участие 19 сборных.