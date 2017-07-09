В Амстердаме (Нидерланды) состоялся финальный турнир Кубка Европы по баскетболу 3х3 (стритбол), который будет представлен на Олимпиаде-2020. У мужчин победителем турнира сенсационно стала сборная Латвии.

Кубок Европы по баскетболу 3х3 проводился третий раз в истории (до этого года проводился чемпионат Европы), а Латвия дебютировала на финальных турнирах. Путевку в Амстердам латвийские стритболисты завоевали в июне (квалификация проходила в Андорре).

На Кубке Европы-2017 сборная Латвии имела 7-й посев среди 12-ти участников. На групповом этапе сборная Латвии начала выступления с победы над Чехией (20:15), а потом последовало поражение от Словении (11:13).

В четвертьфинале латвийские баскетболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ французов (17:12), в полуфинале в овертайме — чемпионов мира сербов (19:17). По ходу матча вперед вырывалась то одна, то другая команда. После броска Миезиса Латвия повела 17:16, на что лучший стритболист мира Мейстрович сравнял счет. В последней атаке сборной Латвии соперники заблокировали Миезиса. Овертайм в баскетболе 3х3 длится до того, как одна из команд первой наберет 2 очка. Это удалось Латвии: победу принес Ласманис. У сборной Сербии — главного фаворита Кубка Европы — прервалась 22-матчевая победная серия.

А в финале Латвия взяла реванш у Словении за поражение в группе — 16:13. В этом матче Латвия повела 2:0, после чего долгое время не могла забросить, и к тому же заработала 4 фола. Словенцы вышли врепед, Миезис сравнял счет, но соперник набрал еще 3 очка подряд. К середине матча Латвия уступала 5:7, в дальнейшем команды шли вровень. В начале последней минуты Чаварс вновь сделал счет равным — 13:13. Миезис заставил словенцев нарушить правила, реализовал оба штрафных — 15:13 за 20 секунд до конца. Через 9 секунд мяч снова оказался у Латвии, на Круминьше сфолили и он установил итоговый счет — 16:13.

В финале самым результативным у сборной Латвии стал Миезис (8 очков), 5 очков — у Ласманиса, 2 — у Круминьша, 1 — у Чаварса. Самым ценным игроком Кубка мира был признан Миезис.

В 2014 году победителем первого чемпионата Европы стала игравшая дома сборная Румынии, а в прошлом году в финале Словения обыграла Сербию.

В Кубке мира среди женщин победила сборная России. В финале россиянки со счетом 18:14 обыграли француженок и второй раз подряд стали чемпионками. Женская сборная Латвии в финальном турнире не выступала.

В 2020 году на Олимпиаде в Токио баскетбол 3х3 будет представлен впервые в истории Олимпийских Игр.